HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lineal de aceite de distintas marcas en un supermercado de Madrid EFE/ MARIO MORÓN

El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

La caída en la factura de la luz modera una décima el IPC, pero la tasa subyacente sube al 2,6%, la más alta desde diciembre de 2024

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:10

Comenta

Los precios de los alimentos siguen presionando el bolsillo de los consumidores, en pleno inicio de la campaña grande para el consumo con las fiestas ... navideñas a la vuelta de la esquina. La subida del IPC se moderó en noviembre una décima hasta el 3% gracias al descenso de los precios de la electricidad, frente al incremento que sufrieron en noviembre de 2024, según el dato adelantado por el INE. Sin embargo, el ocio y la cultura -cuyos precios bajan, pero menos que el año anterior- y, sobre todo, el encarecimiento de la cesta de la compra, impidió al indicador abandonar esa barrera del 3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  2. 2 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  3. 3

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  4. 4

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  5. 5 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  6. 6 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  7. 7

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  10. 10

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre