¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen EP

Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

El Ministerio para la Transición Ecológica trasladará la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que el regulador valore la solicitud y emita su preceptivo informe

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:01

El futuro de la central nuclear de Almaraz está ya en manos del Gobierno. Tras meses deshojando la margarita y tras superar las diferencias entre ... las empresas propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy trasladaron este jueves al Ministerio para la Transición Ecológica la petición formal para que los dos reactores de la central extremeña puedan operar hasta junio de 2030. La preparación de esta solicitud centró la asamblea extraordinaria de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) que en un escueto comunicado no aportó detalles sobre las condiciones para pedir dicha extensión.

