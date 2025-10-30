Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

El futuro de la central nuclear de Almaraz está ya en manos del Gobierno. Tras meses deshojando la margarita y tras superar las diferencias entre ... las empresas propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy trasladaron este jueves al Ministerio para la Transición Ecológica la petición formal para que los dos reactores de la central extremeña puedan operar hasta junio de 2030. La preparación de esta solicitud centró la asamblea extraordinaria de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) que en un escueto comunicado no aportó detalles sobre las condiciones para pedir dicha extensión.

«La Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. han acordado en sesión extraordinaria celebrada hoy, 30 de octubre de 2025, solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz, para extender su operación hasta junio del año 2030», señala en una nota CNAT.

Esta iniciativa llega después de que la semana pasada las eléctricas notificaran al departamento de Sara Aagesen su «disposición» para extender la vida útil del parque atómico. Una declaración de intenciones que en ningún caso suponía el inicio del procedimiento formal, como sí ocurre con el documento que han trasladado al Ejecutivo.

Siguiente pasos

El departamento de Sara Aagesen, que confirmó la recepción de la propuesta, la trasladará ahora al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «al objeto de que el regulador pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe», señalan fuentes ministeriales.

En paralelo a esta decisión, las eléctricas están obligadas a entregar el plan de desmantelamiento de Almaraz antes del 1 de noviembre, un trámite obligatorio aunque reversible. De esta forma, el CSN deberá trabajar simultáneamente en ambos procesos: analizar el expediente de cierre y, al mismo tiempo, en la nueva petición. El Gobierno, por su parte, tiene hasta marzo para tomar una decisión definitiva.

En la guerra por el relato, las eléctricas han venido trasladando a la opinión pública en los últimos meses su disposición a negociar tras el apagón del 28 de abril. Esta misma semana, los CEO de Iberdrdola y Endesa se han esforzado en repetir este mensaje. La decisión de ampliar la vida de la central de Almaraz «ya depende únicamente del Gobierno», sentenció el martes Ignacio Sánchez Galán, en la presentación de resultados del tercer trimestre. Un día después, José Bogas incidió en que en el escenario actual «es crítico reconsiderar el previsto plan de cierre de la flota nuclear, que se inicia en Almaraz», subrayó el directivo de Endesa.

La gran incógnita es si la propuesta finalmente ha dejado fuera del debate la cuestión fiscal, que ha sido el principal escollo hasta ahora de cara a acercar posiciones. Todo, en un momento en el que la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura a diciembre de este año deja puede dejar en el aire a la mitad del impuesto autonómico que la presidenta María Guardiola había anunciado recortar en los próximos tres años y que habría allanado el camino a esta prórroga ya que ampliar la vida útil de Almaraz, así como la de otras centrales, reduciría de facto la tasa que las eléctricas pagan al Estado por la gestión de los residuos radioactivos.

El Ministerio ha venido repitiendo machaconamente que «no ha cambiado su posición» en lo que se refiere a las tres líneas rojas del Ejecutivo: garantizar «la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica», que «sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro» y que «no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes».

Al margen del pulso político y empresarial, Almaraz puede técnicamente seguir operando hasta 2030, que es cuando expiran los permisos de seguridad. «Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030. Además, cuenta con un riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorias. Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la Central de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), gemela de Almaraz», recalcan desde CNAT.