Los huelguistas reclaman al Gobierno una nueva reunión

Lucía Palacios Madrid Domingo, 27 de marzo 2022, 13:55 | Actualizado 14:09h.

España afronta este lunes otra semana de incertidumbre por los paros de los camioneros, que mantienen en jaque a la industria del país. Muchas empresas se han visto abocadas a paralizar su actividad ante la falta de suministros y materias primas y el acuerdo alcanzado el Gobierno con la el Comité Nacional de Carreteras (CNTC) no ha logrado parar la huelga del sector más crítico.

«Tal y como está la situación no tenemos más remedio que continuar parados», se lamentó este domingo el presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, que, en una entrevista en televisión, descartó que las movilizaciones vayan a perder fuerza.

Hernández reclamó al Gobierno una nueva reunión después de que el pasado viernes mantuviera un encuentro con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el que, a su juicio, no hubo «ningún avance», ya que el Ejecutivo se basa «solo en promesas, en compromisos» . «Tenemos confianza de que el Ministerio nos pueda llamar pronto y ponerse manos a la obra», señaló.

El albaceteño advirtió que «muy a su pesar» seguirán con los camiones parados hasta que la Administración articule un real decreto en el que se garantice que no se podrá contratar por debajo del coste de explotación ya que su situación es «tal gravedad que no permite tener ninguna carencia sobre las soluciones». «Le pedimos por favor que tenga muy en cuenta la gravedad de la situación, que nosotros no tenemos más remedio que seguir parados», imploró.

El líder de los huelguistas recalcó que, aunque la gente no lo crea, les cuesta menos dinero estar parados que trabajar. «Es nuestra realidad, es caótica y las medidas tienen que estar a la altura de las circunstancias», exigió Hernández, que resaltó que no piden «dinero, ni subvenciones». «No se trata de pequeñas ayudas, se trata de tomar la decisión de querer proteger a las miles y miles de familias que son las que desarrollan el transporte», defendió el presidente de la plataforma, que concluyó que «para eso hay que empezar a hablar con los dolientes».