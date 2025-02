El Gobierno rechaza reunirse con los manifestantes pese al riesgo de desabastecimiento

Edurne Martínez Madrid Viernes, 18 de marzo 2022, 09:28 | Actualizado 22:21h. Comenta Compartir

La huelga que empezó el pasado lunes de forma minoritaria entre los transportistas está poniendo contra las cuerdas al Gobierno. Los consumidores están comenzando a notar problemas de desabastecimiento de productos frescos en los estantes de los supermercados por los problemas de distribución desde los mayores centros logísticos y el parón de la industria láctea.

Por ahora, este paro ya ha provocado pérdidas de 600 millones al sector primario, industria y distribución alimentaria y pone en peligro más de 100.000 puestos de trabajo, según las estimaciones realizadas por el gran consumo (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Aecoc, Asedas, ACES y Anged), que recuerdan que estas acciones están perjudicando especialmente a sectores igualmente afectados por el actual escenario inflacionista. Así, calculan que las empresas de distribución están asumiendo unas sobrecostes diarios de alrededor de 130 millones de euros para poder transportar y redistribuir alimentos a los puntos de venta de todo el país y evitar problemas de abastecimiento.

Pese a ello, el Gobierno se mantiene firme y asegura que no se reunirá con la Plataforma para la Defensa del Transporte, convocantes de esta huelga que ya suma 130.000 profesionales del sector y que están dificultando con sus piquetes el acceso a puntos estratégicos de la distribución de alimentos en distintos puntos de España. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dejó claro el jueves que no negociará con ellos y les calificó de «grupo de radicales que actúan con violencia». Señaló que es una asociación minoritaria que no forma parte del Comité Nacional de Transporte por Carreteras (CNTC) con quien el Ejecutivo sí está manteniendo conversaciones.

Aún así, Sánchez reconoció que esta huelga amenaza con provocar «incidentes puntuales» de abastecimiento aunque considera que durante la jornada de este viernes «la situación ha mejorado». Para evitar problemas, el Gobierno se ha comprometido a actuar con «contundencia» y ha movilizado a más de 23.000 agentes, la octava parte de la plantilla total de ambos cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La mayor consecuencia de este paro de parte del transporte ha sido la suspensión indefinida de la actividad por parte de la industria láctea por la interrupción del suministro para elaborar sus productos. Esto es un problema importante para muchas granjas que no podrán enviar estos días su leche a las fábricas y al no tener capacidad de almacenamiento para más de 24 o 48 horas deberán tirar miles de litros de leche, según advierten desde UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos).

Otro de los sectores más afectado por la huelga es el de los biocarburantes, que anunciaron este mismo viernes una parada de todas las plantas de producción de sus empresas, según indicó la Asociación Nacional de Productores de Biodiésel (EWABA). El paro se producirá entre el fin de semana y el próximo martes a consecuencia de la huelga de los transportistas, por lo que exigen al Gobierno a negociar para acabar con esta situación «insostenible» y advierten del posible «colapso» de toda la economía. El presidente de EWABA, Enrique González, asegura que se han visto obligados a tomar esta decisión porque no hay camiones que les lleven los productos químicos ni que lleven el biocombustible.

Distribución de alimentos frescos

Este viernes los grandes mercados del país están recibiendo más productos que en días anteriores, aunque sigue faltando mucha mercancía. Así lo admiten desde Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución de productos frescos de España, donde la Policía Nacional está custodiando las entradas para que no se produzcan piquetes que impidan la llegada de camiones con alimentos. Aún así, aseguran que la fruta, la verdura y el pescado es lo que está más en peligro de abastecimiento al ser productos perecederos y haber menos stock en las grandes superficies. Durante la jornada del jueves, Mercamadrid recibió un 38% menos de mercancía de lo habitual y este viernes sigue un 32% por debajo respecto a hace siete días.

En lo que llevamos de semana, Mercamadrid ha recibido un 40% menos de mercancía, aunque aseguran que en las entradas no hay piquetes que impidan el acceso. El lunes y el martes sí hubo manifestantes, pero solo a nivel «informativo» y no se registraron incidentes. Explican que la falta de mercancías se está notando sobre todo en las hortalizas y en el marisco, y reconocen que algunos puntos de España a los que se envían estos alimentos desde Madrid están teniendo problemas de abastecimiento.

Por parte de la mayor asociación de autónomos, ATA, su presidente Lorenzo Amor explica a este periódico que el problema está en que el Gobierno «va tarde». «No podemos esperar al 29 de marzo porque el precio del combustible se debe bajar ya», aseguró. En opinión de Amor, la inacción del Gobierno está «ahogando a empresas, autónomos y ciudadanos» y apoyó las «legítimas y más que comprensibles» protestas y manifestaciones. Aún así, desde ATA piden que se asegure la libertad de circulación de los autónomos que deseen trabajar.

Europa aprueba ayudas

Mientras que el Gobierno espera al 29 de marzo para aprobar su paquete de medidas a la espera de pactarlas con Bruselas la semana que viene, varios países del entorno ya han aplicado o al menos anunciado cuáles son sus planes para reducir el impacto de la escalada de los precios.

Francia, por su parte, ha anunciado un descuento de 15 céntimos por litro de gasolina tanto para particulares como para profesionales. Portugal subvenciona el gasto en combustible desde hace meses a través de la devolución de una parte del impuesto propio. Por otro lado, Italia lanzó este viernes un nuevo decreto que reduce los impuestos de la gasolina y el diésel.

Alemania por el momento solo ha ampliado ayudas a los colectivos más vulnerables pero prepara medidas para compensar el alza del precio de los carburantes. Por su parte, Bélgica ha reducido al 6% el IVA de la electricidad y el gas, además de bajar 17 céntimos el litro de carburante y 100 euros de ayuda para las familias más desfavorecidas. Polonia ha rebajado el IVA de los combustibles al 8% e Irlanda abarató el precio de la gasolina 20 céntimos por litro y el del diésel en 15 céntimos, al menos hasta septiembre.

Los pesqueros, en puerto hasta el miércoles La flota pesquera española permanecerá amarrada a puerto hasta el próximo miércoles por el «momento gravísimo» que sufre el sector pesquero tras la subida del precio de combustible. Así lo anunció este viernes el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, que manifestó que la decisión se extenderá hasta la reunión el miércoles con el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para buscar soluciones. «La sostenibilidad del sector pesquero ahora mismo está en sus manos», exigió al ministro, a quien también le reclamó «propuestas firmes, contundentes o inmediatas o el sector pesquero se va a pique» En un comunicado, explicó que, ante la subida del combustible, se alcanzó un acuerdo en el Comité Ejecutivo y la Comisión Permanente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores para que, «de forma urgente y extraordinaria», se acuerde solicitar el amarre de toda la flota española hasta la reunión con Planas «por la gravísima situación que atraviesa el sector pesquero». El paro afecta a unas 200 cofradías y 40.000 afiliados, casi 9.000 de ellos son propietarios de embarcaciones.