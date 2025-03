Los hoteles baten récord de precios y ocupación en octubre

Este verano se han batido todos los récord en cuanto a ocupación y facturación turística en España, y el otoño va por el mismo camino. ... Pese a los altos precios la demanda está superando todas las expectativas y los datos del mes de octubre que publicó este jueves el INE lo confirman. La noche de hotel tuvo un precio medio de 109,9 euros en España, un 10% más que en octubre del año pasado y casi un 30% por encima de lo que costaba alojarse en un hotel en el mismo mes de 2019 (85,8 euros), antes de que estallara la pandemia.

Es la primera vez que se superan los 100 euros en octubre y el nivel más alto de la serie histórica en el décimo mes del año. Por un lado, los hoteles marcaron una ocupación media en octubre del 60,7%, tres puntos por encima de la del año pasado y la de 2019. Además, a nivel de pernoctaciones hoteleras también se ha notado la mejora en la demanda, con un total de 32,4 millones de noches de hotel registradas, casi un 9% más que en el mismo mes del año pasado. En lo que llevamos de año, las pernoctaciones han crecido un 6,5% y superan las del mismo periodo de 2019, según los datos del INE.

Las habitaciones cuestan 110 euros de media en octubre, un 10% más que el año pasado y casi un 30% por encima de los niveles prepandemia

La temporada alta se está alargando por las elevadas temperaturas que se están registrando en septiembre, octubre e incluso las primeras semanas de noviembre. Así lo han confirmado los hoteleros reunidos en el XIX Congreso de Hoteleros Españoles reunidos este jueves en Palma de Mallorca. La presidenta de la FEHM (Federación Empresarial Hotelera de Mallorca), María Frontera, explicó que los empresarios están siendo «camaleónicos» para adaptarse a los cambios en la demanda y destacó que la alta especialización turística es «una ventaja competitiva» para desestacionalizar destinos.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal hizo hincapié en que la pirámide poblacional invertida va a provocar que todos los sectores estén faltos de gente a partir de ahora. «Hay empresarios que no encuentran talento y tienen que renunciar a clientes porque no dan abasto, esto no puede ocurrir», señaló Marichal, por lo que instó a los gobernantes a tomar medidas en este sentido.

Ampliar El presidente de Cehat, Jorge Marichal, durante la inauguración del congreso en Palma. RC

Además, el presidente de la patronal hotelera recordó que la inflación también está afectando a los costes operacionales de las empresas turísticas, por lo que pese a la subida de precios, los márgenes no crecen en la misma proporción. Aun así destacó que los británicos siguen viajando a España de una forma «desbocada», lo que es «muy positivo» para la economía del país.

Impulso de los turistas extranjeros

De hecho, las noches de hotel reservadas por viajeros residentes en España en octubre representaron solo el 30% del total, superando los 9,6 millones, mientras que las de los extranjeros sobrepasaron los 20 millones, el 70% del total. Los viajeros procedentes de Reino Unido (26,4%) y Alemania (20%) copan prácticamente la mitad de las llegadas de extranjeros en el mes de octubre.

El punto turístico más caro de España en octubre fue Marbella (Málaga), con una facturación media diaria por habitación (ADR) de 190,2 euros, casi doblando la media nacional. Por categorías, los hoteles de cinco estrellas se reservaron a una media de 255 euros la noche, los de cuatro a 112 euros, los de tres estrellas se facturaron a 89 euros por noche.

Por comunidades autónomas, la mayor subida de precios hoteleros respecto a octubre de 2022 se dio en la Comunidad de Madrid (16,1% más que el año pasado, y la menor se registró en Extremadura, con una tasa de variación anual del 1,4%.