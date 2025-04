Fiscalidad: Hacienda ha decidido perdonar las deudas más bajas

MARÍA ISABEL HIDALGO Viernes, 18 de noviembre 2022, 13:08 Comenta Compartir

Tener una deuda con Hacienda ya no es motivo de preocupación, siempre y cuando la deuda no ascienda de los tres euros. Esta es la cifra tope que la Agencia Tributaria ha estipulado para no cobrarse la deuda que han podido contraer algunas personas. Así ha sido establecido por resolución conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Tributaria.

Las pagos de la deuda que sea inferiores a tres euros con fecha de 1 de junio de este año quedarán anulados y dados de baja de la contabilidad. La resolución fue publicada el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con aplicación a los 15 días siguientes de la publicación. En ella se acuerda anular todas las liquidaciones en las que resulte una deuda pendiente de recaudar por límite inferior a tres euros, ya que la cuantía es tan baja que no cubriría el coste que representa su recaudación.

¿Cuál es el motivo de perdonar esta deuda?

La finalidad de perdonar esta deuda, según han indicado desde la Intervención del Estado y la Agencia Tributaria es la de evitar actuaciones recaudatorias que supongan un «nulo provecho» para Hacienda. La justificación que ofrece la Administración pública es que la liquidación de dicha deuda genera unos costes superiores a los recursos que se derivan de ella de forma potencial.

De este modo, todas las deudas por debajo de esa cifra quedarán sin efecto con aplicación a los 15 días siguientes a la resolución que que publicó el BOE el pasado 15 de noviembre. Acogiendose a esta normativa todas las deudas inferiores a tres euros quedan anuladas y dadas de baja de contabilidad en las liquidaciones correspondientes a los recursos públicos de Hacienda.

¿Cómo sé si tengo una deuda con Hacienda?

Comprobar si se ha contraido una deuda con Hacienda es muy sencillo; se puede saber de forma presencial, para ello habría que solicitar una cita con la sede de Agencia Tributaria y realizar la consulta. O bien a través de la web de la Agencia Tributaria, donde existe un apartado denominado 'Consulta de deudas', al que se accede con un certificado o DNI electrónico.

Si realizada la comprobación efectivamente existe una deuda con Hacienda existen dos opciones; pagar la deuda a través de una carta de pago. También existe la opción de solicitar un aplazamiento de pago o un fraccionamiento. Algo que solo tendrás que realizar si la deuda es superior a los tres euros establecidos como deuda mínima.

Temas

Hacienda