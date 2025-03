Grandes empresas españolas siguen invirtiendo en el Reino Unido a pesar del Brexit

El Reino Unido sigue siendo el país europeo que más inversión directa recibe de empresas españolas, según el último barómetro publicado este martes por la ... Cámara de Comercio en Londres. Tras el Brexit, el país es el primer destino de la inversión española en la serie histórica, acumulando el 14,5% del stock en 2022 (79.486 millones de euros).

El flujo de inversión ha crecido en el primer semestre de 2024, tras una bajada en 2023. Aunque la marcha del Reino Unido de la Unión Europea ha producido una reducción notable de empresas españolas que exportan sus productos a clientes británicos- el Icex ha estimado la retirada en más del 50% de las firmas- se mantiene un flujo notable de inversión.

Como ha ocurrido con las exportaciones británicas a países de la UE, las empresas españolas pequeñas y medianas han tenido más dificultades para mantener su comercio con un Reino Unido, que les exige más burocracia y costes. Grandes empresas de cuatro sectores- telecomunicaciones, servicios financieros, cerámica y transporte aéreo- mantienen una tendencia a ser en los últimos años el 70% de la inversión española anual.

Entre 2.000 y 2012, había un promedio de 24 sectores de exportadores, de los 88 que reconoce el Ministerio de Comercio, pero en los últimos años ha caído a 17. Tras la contracción de las inversiones españolas en 2023 ha habido este año un aumento del 30% con respecto al primer semestre anterior. Las firmas españolas en el Reino Unido mantienen 133.000 empleos.

Imposibles

La encuesta de las empresas participantes en el barómetro indican los efectos del Brexit. Los empresarios españoles establecidos en el Reino Unido han cambiado su sentimiento sobre la estabilidad de las instituciones, del año pasado al actual, por la elección de un nuevo Gobierno. Las posibilidades de avanzar en la digitalización es destacada como un importante atractivo para su inversión.

Señalan dos cuestiones vinculadas a la marcha de la UE. En primer lugar, expresan el deseo de que el nuevo Gobierno laborista dé un giro en la relación con la Unión Europea, y subrayan los problemas que tienen para contratar personal adecuado; y las dificultades para conseguir visados de trabajo para empleados procedentes de España.

El 17 de diciembre, una delegación del Gobierno británico se reunirá con la Comisión Europea para analizar las ideas del primer ministro, Keir Starmer, sobre una reforma profunda de la relación. Los datos que emergen en las últimas semanas no ofrecen optimismo sobre la pronta modificación de aspectos del Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado hace cuatro años.

Según el Financial Times, no hay entendimiento sobre la movilidad de jóvenes perseguida por la UE, porque Londres no quiere comprometerse con un programa de residencia temporal que parezca un regreso al libre movimiento. Bruselas no vería cambios sustanciales en el Gobierno británico, que como el anterior buscaría beneficios imposibles si el Reino Unido se mantiene fuera del mercado común y la unión aduanera.