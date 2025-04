Las grandes empresas no cotizadas tendrán dos años más para cumplir con la paridad en sus consejos El anteproyecto de ley de paridad aprobado en Consejo de Ministros da hasta julio de 2026 a las compañías de más de 250 empleados y 50 millones de facturación para lograr el objetivo, el mismo plazo que la directiva europea

Edurne Martínez Madrid Martes, 7 de marzo 2023, 14:26 Comenta Compartir

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de paridad anunciado por el presidente Pedro Sánchez el pasado fin de semana. Una norma que no solo afectará a las empresas cotizadas, sino a todas las grandes compañías de nuestro país. En concreto, las empresas que cuenten con más de 250 empleados y una facturación de más de 50 millones de euros también tendrán que contar con al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración.

Pero para poder reorganizar las estructuras, la ley dará hasta julio de 2026 a las grandes empresas para alcanzar el objetivo, un «plazo adicional» al de julio de 2024 propuesto para las cotizadas, según explicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Este margen supone adecuarse a la directiva europea que propone 2026 para cumplir este objetivo paritario.

Esta norma, cuyo objetivo es «romper el techo de cristal» y situar a España como uno de los países más avanzados en paridad empresarial a nivel mundial, indicó Calviño, que destacó que de esta forma se podrá «aprovechar el 100% del talento femenino para mejorar la productividad de las empresas y conseguir un crecimiento más sostenible».

Además, la ley establecerá este misma cuota del 40% del sexo menos representado -habitualmente el femenino- en las juntas de gobiernos de los colegios profesionales y los jurados que concedan premios financiados con dinero público. También obligará a crear listas electorales cremallera, es decir, donde se integren a hombres y mujeres con una alternancia total.

De esta forma, Calviño aseguró que se pasará «de las recomendaciones y buenas prácticas a las obligaciones» para alcanzar la «igualdad de género efectiva en ámbitos de decisión política y económica». En su opinión, esta norma va «más allá» de la transposición de la directiva europea. No dieron datos desde el Ministerio de Economía sobre las sanciones para aquellos que no cumplan con la norma, pero la directiva comunitaria así lo propone, instando a los países miembros a aplicar la cuota del 40% de los consejos antes de junio de 2026 y con sanciones «efectivas, disuasorias y proporcionadas» para los infractores. Indica además que los tribunales podrían anular determinados nombramientos en caso de no cumplir los requisitos.

Y aunque esta ley revolucionará la mayoría de consejos de dirección de las compañías -actualmente solo el 30% de las cotizadas cuenta con consejos de administración paritarios y menos del 20% en los puestos de alta dirección- el Ejecutivo no ha tenido en cuenta a las empresas para elaborar el documento: «Ni nos han preguntado ni tenemos el papel para poder valorarlo», indicaron a este periódico fuentes de la CEOE, la patronal de los empresarios, que aseguran estar a la espera de recibir el documento con todos los detalles para poder valorar más en detalle la propuesta.

En el seno de la CEOE hay opiniones para todos los gustos. Mientras que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se mostró este martes «absolutamente de acuerdo» con la ley de paridad, destacando que no hay «ningún tipo de reticencia por parte de las empresas» para ello; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, criticó la norma: «No nos gusta en absoluto la obligatoriedad», subrayó. Navarro apuntó que es «muy complicado cumplir» leyes de este tipo y que la norma «quita autonomía a las decisiones de las empresas». Además, desveló que «alguna vicepresidenta de la CEOE que comparte cargo» con él también lo ha cuestionado.