La gran brecha que sufren las autonomías en la recepción de fondos europeos

Amparo Estrada Madrid Lunes, 24 de julio 2023, 00:52 Comenta Compartir

Las transferencias de fondos europeos Next Generation a las comunidades autónomas son muy dispares. Medidas en cuantía per cápita la diferencia es de uno a ... cuatro entre la que menos recibe por habitante (Madrid 282 euros) y la que más (Melilla 1.016 euros). Además de la Comunidad de Madrid, las autonomías que menos transferencias por habitante reciben de los fondos europeos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) son Cataluña (316 euros), Comunidad Valenciana (328 euros) y Andalucía (330 euros). Cada una de estas tres autonomías, así como País Vasco, Murcia o Asturias reciben alrededor de la tercera parte en términos per cápita que Melilla o Ceuta (1.007), y la mitad que La Rioja (678) o Baleares (656), según el balance realizado por el Observatorio NextGen de LLYC.

Por encima de la media per cápita se sitúan también Canarias, Navarra, Extremadura, Cantabria, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha. No obstante, si lo que se toma en consideración es el volumen global de fondos transferidos son precisamente, y por este orden, Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana las que más han recibido. En concreto, las transferencias a Andalucía hasta el 30 de junio de este año ascienden a 3.191 millones de euros, diez veces más que las recibidas por La Rioja. A Cataluña han ido 3.191 millones, el triple que al País Vasco (957) o Castilla La Mancha (1.096 millones). Madrid acumula 2.353 millones de euros y Comunidad Valenciana alcanza los 2.059 millones. Una parte de las diferencias entre lo recibido por unas comunidades y otras se explica por la firma de convenios específicos, pero los más importantes se han distribuido en función de la población, aunque no sea el único criterio. Las transferencias de mayor importe hasta el 30 de junio de este año han ido para la rehabilitación de entornos residenciales (2.540 millones de euros distribuidos en función de la población), para la transformación sostenible del modelo turístico (1.853 millones); para la modernización y mejora de servicios sociales y ciudades (1.725 millones); y para zonas de bajas emisiones (1.270 millones). Reclamaciones Los Gobiernos autonómicos han reclamado más fondos y capacidad para destinarlos a los fines que crean adecuados. En este sentido, en la Adenda del Plan de Recuperación aprobada en junio de este año y que debe ser evaluada por Bruselas se incluye un nuevo Fondo de Resiliencia Autonómica, con una dotación total de 20.000 millones de euros para préstamos y otros instrumentos financieros (como avales y participaciones en el capital) al sector privado. En este fondo las comunidades tendrán mayor capacidad de decisión sobre los proyectos a apoyar, aunque deberán tratarse de inversiones sostenibles en vivienda social, movilidad sostenible o competitividad, entre otros. La Adenda al Plan de Recuperación incorpora fondos adicionales (10.344 millones en subvenciones y 84.309 millones en préstamos ) que se destinarán a dos grandes bloques: los PERTE y los instrumentos de inversión de los préstamos. Estos últimos son 14 fondos que concentran 66.328 millones y entre los que destaca el Fondo de Resiliencia Autonómica, con el 30,2% de los recursos para instrumentos de inversión. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) serán los principales organismos, gestionando 20.000 millones para las comunidades autónomas y 30.000 millones respectivamente. Falta de transparencia Desde LLYC insisten en la falta de transparencia en los datos, lo que impide un seguimiento de la ejecución suficientemente actualizado, que afecta tanto a la gestión autonómica como a la estatal. Los autores del estudio subrayan que «resulta inevitable que la persistencia de la falta de una total transparencia sobre los resultados provoque desconfianza, además de especulaciones sobre el avance real del plan». En España, alrededor del 54% de las subvenciones serán gestionadas por las comunidades autónomas, mientras el resto lo gestionará el Gobierno central a través de los PERTE, según el análisis de la agencia S&P Global. S&P estima que las comunidades autónomas habrán recibido los 41.600 millones de euros en transferencias del Estado para finales de 2026. Apunta que Cataluña, Andalucía y Madrid terminarán recibiendo más dado su mayor población. Según las estadísticas nacionales, a finales de 2022 las regiones habían recibido 20.600 millones de euros, la mitad del total estimado. Gracias a los fondos europeos se recuperará la inversión pública, que es la peor parada cuando hay que recortar gastos

