HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EP

El Gobierno simplifica las reformas pactadas con Bruselas y renuncia a 60.000 millones en préstamos

El Ejecutivo modifica algunos de los hitos necesarios para desbloquear los 25.000 millones que restan de ayudas directas de fondos europeos

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:25

Comenta

La debilidad parlamentaria y la fragmentación política en España se deja notar en el plan de recuperación que da acceso a los fondos europeos. El ... Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva adenda al documento en la que el Gobierno simplifica sus compromisos con Bruselas, tras renunciar de forma oficial a buena parte de los fondos que iban a llegar en forma de crédito. ¿El objetivo? Centrarse en los hitos que pueden desbloquear los 25.000 millones que quedan por recibir en ayudas directas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  3. 3

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  4. 4

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  5. 5 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  6. 6 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  10. 10 El restaurante italiano más aclamado de Badajoz amplía su oferta: abre un nuevo y exclusivo local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno simplifica las reformas pactadas con Bruselas y renuncia a 60.000 millones en préstamos

El Gobierno simplifica las reformas pactadas con Bruselas y renuncia a 60.000 millones en préstamos