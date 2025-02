El fondo para pagar los ERTE se llenará con 7.000 millones

R. C.

Lucía Palacios Madrid Martes, 11 de julio 2023, 13:57 | Actualizado 16:57h.

Los ERTE que tan buenos resultados dieron durante la pandemia llegaron para quedarse. Aunque en la actualidad apenas haya trabajadores con el empleo suspendido, el Gobierno quiere estar preparado para nuevas crisis –o incluso situaciones puntuales de desplome de la demanda en ciertos sectores– y dio este martes luz verde al real decreto que regula cómo deben ser los futuros ERTE y cómo debe dotarse el fondo para financiarlo que ya estaba previsto en la reforma laboral aprobada hace año y medio. Se llenará inicialmente con 7.000 millones de euros, 4.000 millones que provendrán de los excedentes que hay en la actualidad de las cuotas de cotización por desempleo y 3.000 millones más que están negociando con Bruselas para recibirlos de los fondos europeos.

Así lo anunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien explicó que este fondo se nutrirá cada año con una dotación específica que se fijará en los Presupuestos Generales del Estado, pero además engordará con los excedentes de los ingresos que financian las prestaciones por desempleo y los excedentes de las bonificaciones que no se usen. Para crear este fondo se abrirá una cuenta en el propio Banco de España y los activos podrán ser reactivados a lo largo del tiempo, según precisó la también ministra de Trabajo.

Lo que hizo el Gobierno en su penúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones generales es desarrollar el reglamento del Mecanismo RED, conocido como los ERTE de nueva generación, que ya había sido acordado en la reforma laboral, en el artículo 47 BIS. Así, ponen ahora por escrito que los trabajadores que se acojan a estos ERTE ante situaciones de crisis tendrán una protección equivalente al 70% de su salario y sin necesidad de cumplir los requisitos que se exigen para una prestación por desempleo, del mismo modo que no se les descontará este tiempo de cara a futuras prestaciones y se cotizará por ellos durante este periodo.

Las empresas, por su parte, gozarán de exoneraciones en las cuotas que pagan a la Seguridad Social por estos trabajadores con el empleo suspendido. Les bonificarán un 40% de las cotizaciones en el caso de que se trate de un ERTE sectorial y se elevará al 60% durante los primeros cuatro meses de un ERTE cíclico, aunque se rebajará al 30% los dos meses posteriores y al 20% a partir del séptimo mes. Sin embargo, se impondrá a las empresas una serie de condiciones para poder acogerse, como no despedir, formar a estos trabajadores, no realizar horas extraordinarias ni contratar más personal, entre otras. Cualquier tipo de incumplimiento supondría la devolución íntegra de todos los beneficios, según advirtió la ministra. Díaz resaltó que «el mensaje es que no hay que despedir a nadie y que este mecanismo RED es el antídoto frente al despido en nuestro país».