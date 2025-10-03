HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tejado con paneles solares. Archivo

El Gobierno prepara un decreto para impulsar el autoconsumo en las comunidades de vecinos

El departamento de Sara Aagesen actualizará la normativa para facilitar el desarrollo de estas tecnologías, abaratar la factura de la luz y cumplir con sus promesas

José A. González

José A. González

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:12

El Gobierno busca dar un impulso al autoconsumo fotovoltaico en el país después de que los megavatios instalados el pasado año cayeran un 26,3% ... con respecto a 2023 y se alejara de la hoja de ruta climática de Moncloa para los próximos años. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzará en los próximos días a audiencia pública una propuesta de real decreto que revise la normativa vigente con el fin de potenciar esta modalidad de consumo energético.

