El Gobierno niega las ayudas de 370 millones fijadas por ley al olivar y al viñedo
Redacción
MADRID.
Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00
El Gobierno ha negado conceder 370 millones de euros en ayudas a los sectores del olivar y el viñedo que están fijadas en la ... Ley de desperdicio alimentario alegando que los Presupuestos Generales del Estado vigentes son los de 2023 y no contienen esa partida específica. La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario –en vigor desde abril– fijó ayudas del Gobierno a los sectores del olivar y el viñedo para compensar el impacto de la sequía y la subida de precios por la invasión rusa.
