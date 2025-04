El Gobierno lanza su plan de paridad sin consultar a las empresas

Clara Alba Lunes, 6 de marzo 2023, 15:54 Comenta Compartir

El Gobierno apura las horas para presentar este martes tras el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley para acercar la paridad en los centros de decisión del sector público y privado. Una norma que revolucionará los consejos y órganos de dirección de muchas compañías a las que, sin embargo, el Ejecutivo no ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el texto. «Ni nos han preguntado ni tenemos el papel para poder valorarlo», indican fuentes de la patronal empresarial.

Lo mismo ha ocurrido con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que tampoco se ha consultado para esta iniciativa legislativa en el que han participado de forma más intensa el ministerio de Economía junto al de Presidencia y por la que se obligará a las grandes cotizadas -aquellas con más de 250 trabajadores y 50 millones de facturación- a que un 40% de mujeres ocupen puestos en sus consejos antes de que termine junio de 2024. Hasta ahora, ese porcentaje era una recomendación de la CNMV. Pero ahora se busca que sea una obligación legal.

Fuentes consultadas explican, además, que la clave de la norma no será tanto el porecentaje de mujeres en los consejos de administración, sino en los comités de dirección, donde su presencia aún es mínima, por debajod el 20% de media.

Desde el sector empresarial valoran el esfuerzo acometido por las cotizadas españolas en los últimos años, con un notable impulso en la presencia de mujeres directivas para impulsar su responsabilidad social corporativa, un elemento que cada vez más fondos tienen en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de inversión. De hecho, según un reciente informe elaborado por el IESE y Atrevia, los consejos de 18 empresas del Ibex-35 ya cumplen con un 40% de mujeres consejeras. Y las previsiones apuntan a que la presencia total se alcanzará en 2024.

Otras 17 de ellas no cumplen con la recomendación del 40%.Y eso si solo se tienen en cuenta a las grandes cotizadas. Según un estudio del Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas IvieLAB, el 24,9% de las personas que ocupan cargos en los órganos de gobierno corporativo de las empresas españolas son mujeres, es decir, solo una cuarta parte del total de los puestos existentes. Ese porcentaje se reduce todavía más cuando se trata de la presidencia de los consejos de administración, ya que solo está ocupada por una mujer en el 17,1% de los casos.

Críticas a las cuotas

El problema no es el impulso que se pretende dar a la paridad, sino que no gusta la fórmula escogida para hacerlo. Y es que los sistemas de cuotas no convencen a todos por igual. «Pueden ser una medida efectiva en situaciones en las que la discriminación de género y la desigualdad de oportunidades sean aún muy comunes, pero es importante combinar este tipo de acciones de corto/medio plazo con otros esfuerzos para promover la igualdad de género a largo plazo, como programas de educación y sensibilización», indica Andrea González, subdirectora general Spainsif.

En este punto, pide a los partidos políticos «que tengan en cuenta a las entidades del Tercer Sector que conocen bien los retos de igualdad de género en el desarrollo de normas de transparencia corporativa».

En el mismo sentido se manifiesta Beatriz Sánchez Guitián, directora general Fundación máshumano, al indicar que «los sistemas de cuotas han ayudado a acelerar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en momentos de gran desproporción. Pero en la actual guerra por el talento, las empresas demandan a los mejores profesionales y quizá ya no se fijen tanto en si contratan a un hombre o a una mujer».

Posibles sanciones

El ministerio de Economía no ha concretado aún si habrá sanciones para aquellos que no cumplan con la nueva norma. Pero todo apunta a que así será, teniendo en cuenta que el anteproyecto implica básicamente transponer la directiva comunitaria en la materia, en la que se insta a los Estados miembros a aplicar ese porcentaje del 40% en sus altos cargos antes de junio de 2026, dos años después que el plan español.

Según la norma comunitaria, las sanciones serán «efectivas, disuarorias y proporcionadas», indicando además que los tribunales podrían anular determinados nombramientos en caso de no cumplir los requisitos. A la espera del texto definitivo, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sí indicó este lunes que «queremos garantizar que la participación paritaria de las mujeres no va a ser una aspiración, sino una obligación establecida por la ley».

«No podemos permitirnos desaprovechar el talento del 50% de nuestra población y la evidencia empírica nos dice que los países que tienen mayor igualdad de género son países más avanzados que tienen mejores resultados económicos«, ha subrayado.