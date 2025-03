El Gobierno descarta restricciones de gas en los hogares y la industria Ribera descarta cortes, asegura que será «solidaria» con otros socios pero que la propuesta de Bruselas no ha tenido en cuenta el impacto en países que «no han vivido por encima» de sus posibilidades energéticas

José María Camarero y JOSU GARCÍA Madrid Miércoles, 20 de julio 2022, 15:04 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

España se niega a reducir el consumo de gas en industrias y hogares en un 15% como ha propuesto la Comisión Europea para hacer frente al corte de Rusia. Así de contundente se ha mostrado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al valorar el programa presentado en Bruselas en el que exige una reducción de ese consumo para todos los Estados miembro, sin distinciones e independientemente de la dependencia rusa. «No se puede imponer algo sobre lo que se ha preguntado», ha indicado Ribera en su intervención para valorar la posición comunitaria. «Las propuestas van más allá teniendo en cuenta las imposiciones fisicas», indica.

Ribera considera que esa idea de que todos los Estados reduzcan un 15% el consumo de gas no tiene sentido en un mercado como el español, prácticamente ajeno al resto de Europa, al ser una isla energética. Aunque el sistema peninsular aplicara ese recorte, España no tiene capacidad de trasladar todo ese gas que no se ha consumido ni por tierra, en los pequeños gasoductos que unen el País Vasco y Navarra con Francia; ni por buques metaneros, ya que el resto de países, como Alemania, apenas tiene plantas regasificadoras para recibir esa cantidad de materia prima.

«Entendemos las dificultades que puedan estar pasando los demás», ha explicado Riberao. Pero al mismo tiempo ha recordado que España «no ha vivido por encima de nuestras posibilidades» en los últimios años en materia energética, en una clara referencia a los reproches de los países frugales (norte y centro europeo) a las críticas a los del sur en la anterior crisis financiera y de deuda pública.

De hecho, la ministra ha insistido en que España «quiere ser solidaria». Y ha recordado que un 20% del gas que llega a España ha sido trasladado al resto de socios europeos. Pero que la capacidad de exportación de la Península Ibérica es muy limitada como para reducir el consumo aquí y llevar el excedente allí. «No es viable», ha explicado.

Además, ha rechazado una «propuesta que no ha sido consensuada» y que se le ha presentado al Ministerio «como un menú cerrado» sin posibilidad de cambios o propuestas. Ribera acudirá al Consejo europeo de ministros energéticos de la próxima semana con un plan «ajustado» a la realidad de cada país, porque la dependencia del gas ruso no es la misma en el Este que en España.

También ha insistido en que en España no se realizarán cortes de gas ni en las industrias ni en las empresas ni en los hogares después del verano, por el impacto económico que esa medida tendría en el conjunto de la sociedad. «No discrepamos de los objetivos» de ahorro, «pero queremos una propuesta más solvente».

La ministra de Transición Ecológica había afirmado a la mañana en un acto en el Puerto de Bilbao que el Gobierno no prevé restricciones en el suministro de gas para este invierno. Ni para los hogares ni para la industria. La vicepresidenta tercera afirma que España será «solidaria con Europa» pero que la mejor manera de ayudar a sus socios comunitarios en la crisis provocada por el enfrentamiento con Rusia tras la invasión de Ucrania pasa por impulsar las infraestructuras y «nuestra capacidad de regasificación».

Ribera ha insistido en que los ciudadanos españoles llevan muchos años «pagando las consecuencias de ser una isla energética». En este sentido ha asegurado que se ha invertido mucho dinero en preparar estas infraestructuras y que los españoles no se merecen sufrir restricciones. Ribera ha destacado la capacidad de los puertos españoles para ser punto de entrada de gas licuado a la Unión Europea. «Estamos a favor del ahorro y la eficiencia», ha dicho Ribera, pero ha recalcado que no se contemplan otras medidas.

La ministra se ha referido a la posible reapertura del gaseoducto Nord Stream, que podría producirse mañana tras un parón supuestamente técnico. Ribera ha señalado que lo que lleva haciendo Vladimir Putin es «un chantaje». Por ese motivo, ha puesto en duda que la vuelta al servicio de esta tubería vaya a ser efectiva. «El problema es que, ya desde hace un año, sólo se envía desde Rusia el 15% de la capacidad».