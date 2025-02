Pedro Sánchez se compromete a cerrar el acuerdo con los transportistas este jueves

José María Camarero Madrid Miércoles, 23 de marzo 2022, 10:55 | Actualizado 19:13h. Comenta Compartir

El Gobierno ha decidido adelantar un día la reunión prevista con varias organizaciones de transportistas para trasladarles cuáles serán las medidas concretas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la crisis energética y de precios que ha ido levantando a todo el sector en paros y el bloqueo de buena parte de la distribución de productos por todo el país.

Será mañana cuando mantenga una nueva reunión con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que «no podemos salir sin un acuerdo». Durante una breve comparecencia en su visita a Ceuta y Melilla, Sánchez ha dejado claro que «no nos vamos a levantar» de la mesa de negociaciones hasta que se alcance el pacto. «Vamos a buscar una solución financiera sostenible y vamos a dar todas las respuestas para que el sector del transporte no se vea dañado» frente a la crisis actual.

Fuentes del Ejecutivo insisten su compromiso con el sector. Y aclaran que en el encuentro del jueves se «abordará de forma concreta y definida medidas eficaces, manteniendo el diálogo con los legítimos representantes del sector el tiempo que sea necesario porque tiene la firme voluntad de alcanzar acuerdo».

LA CLAVE: Encuentros. La vicepresidenta Calviño ha tomado las riendas de la negociación para evitar otro bloqueo

Medidas. El Ministerio se reunió este miércoles con el transporte de viajeros, que se manifestará el domingo

La tensión es de tal calibre, que el Ejecutivo no parece querer esperar hasta el Consejo de Ministros del próximo día 29 para dar a conocer su plan. Desde Economía insisten, como ha transmitido el presidente del Gobierno, que la vicepresidenta tercera Nadia Calviño «no se levantará de la mesa» hasta lograr un acuerdo que desbloquee los paros en el transporte.

Antes, esta misma tarde, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reunirá con las principales organizaciones empresariales del sector del transporte de viajeros, es decir, autobuses, autocares, taxis, VTC y ambulancias, que han convocado una manifestación para este domingo para exigir al Gobierno que articule ayudas concretas y directas que compensen el fuerte incremento del precio de la energía.

500 millones encima de la mesa

En la reunión del pasado lunes, el Gobierno prometió destinar 500 millones de euros para desbloquear el problema del paro de los transportistas y que la cadena de distribución de alimentos vuelva a operar con normalidad. Dicha suma les llegaría de forma directa vía bonificaciones para reducir el precio del gasóleo profesional, dijo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras una larga reunión este lunes con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Y aunque señaló que es una medida que hay que terminar de concretar, por el momento se descartan bajadas de impuestos como el IVA porque Hacienda considera que España ya cuenta con una fiscalidad baja en el transporte profesional. Este viernes iba a tener lugar otra reunión de dicha patronal del transporte con el ministerio, una vez haya tenido lugar el Consejo Europeo y se pueda concretar el importe exacto. Estos incentivos se asumirían por el Estado y las comercializadoras a partir del 1 de abril. Según el jefe del Ejecutivo, «es una medida eficaz que tendrá un impacto directo».

Pero los convocantes de la huelga no han dado marcha atrás. Y más bien al contrario. El goteo de adhesiones a los paros ha ido a más durante estos días. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera no acepta estas ayudas para poner fin a los paros porque se han acordado con un comité que no reconocen como representativo. Exige una reunión con el ministerio para exponer sus reivindicaciones lo que rechaza el Gobierno.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer) -que representa a más de 50.000 vehículos- y otras organizaciones sectoriales como Fetransa y Feintra se unió este martes a los paros. Aducen la falta de concreción en las ayudas prometidas -que ven «insuficientes en la actual situación» de costes- y que no haya un «compromiso más claro y detallado» a estas alturas.

A su vez, los autónomos exigen ayudas «inmediatas» por la subida de precios energéticos. Desde ATA aseguran que la escalada «incontrolada» de precios afecta directamente a uno de cada tres autónomos, más de un millón de profesionales. Lorenzo Amor, presidente de la asociación, afirma que en otros países europeos ya se ha reaccionado y tomado medidas, mientras que el Gobierno «va tarde». «Estamos a verlas venir con muchos anuncios pero ningún hecho concreto», denuncia este responsable.

El despliegue del Ministerio de Interior en esta huelga implica a la octava parte del total de efectivos de las fuerzas de seguridad de todo el país. Marlaska mantiene movilizados un total de 23.598 agentes (16.476 guardias civiles y 7.122 policías). Solo durante la jornada del sábado la Policía y Guardia Civil escoltó a un total de 10.000 camiones en sus rutas para no ser atacados por los piquetes.