De Gescartera a Esfera Capital: 20 años del fondo que blinda al inversor

R. C.

Clara Alba Lunes, 13 de diciembre 2021, 00:09 Comenta Compartir

Han pasado veinte años desde que en agosto de 2001 se crease el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), coincidiendo con el escándalo de Gescartera. «La normativa europea lo exigía desde 1997, pero no fue hasta ese verano cuando se aprobó, con un rápido Real Decreto, este sistema de indemnizaciones para inversores en caso de concurso judicial o declaración de insolvencia administrativa de las entidades adheridas», explica Manuel Pardos, presidente de Adicae. Recuerda cómo tras la caída de la agencia de valores zaragozana AVAen el '98 y, sobre todo, con el estallido de Gescartera, el proceso se aceleró. «La creación del Fogain se convalidó de manera inmediata porque Gescartera fue un caso político y Rodrigo Rato no quería demorarse en resolverlo», recuerda Pardos.

Por aquel entonces, se consiguió que el fondo atendiera estos casos anteriores a su creación con indemnizaciones, aunque aún estaban limitadas a 20.000 euros por cliente. «Eran claramente insuficientes», indican los expertos. Y no sería hasta 2008, en plena crisis financiera, cuando se decidió aumentar a 100.000 euros esa cobertura.

A lo largo de estos años, el Fogain ha atendido ocho procesos (Bolsa 8, Broker Balear, XMPatrimonio, AVAAsesores, Gescartera, Sebroker Bolsa, Interdin y el más reciente de Esfera Capital, que sigue abierto), atendiendo un total de 16.253 solicitudes que con un desembolso de 90,6 millones de euros.

La crisis que más impacto supuso para sus arcas fue la de AVA, con 7.532 solicitudes y 38,5 millones de euros. Por volumen, y aunque el número de solicitudes fue mayor en el caso Interdin, le sigue Gescartera con 25,7 millones en indemnizaciones. Prácticamente la mitad del agujero que la Fiscalía Anticurrupción fijó para la firma (52 millones).

El caso más reciente ha sido el de la agencia de valores Esfera Capital, intervenida por la CNMV el 20 de marzo de 2020. «De momento se han tramitado 2.186 solicitudes y se han devuelto 5,2 millones de euros», explica Ignacio Santillán Fraile, director general de la gestora del Fogain.

Echando la vista atrás, queda patente la importancia de la existencia de este fondo para blindar a los inversores ante posibles insolvencias. Pero es cierto que desde hace unos años, las presiones para su reforma han ido en aumento, especialmente desde las entidades adheridas que buscan una rebaja en el volumen de aportaciones anuales con las que se financia el fondo. Fuentes de la industria recuerdan que «ya soportamos un elevado coste regulatorio, sobre todo tras la llegada de normativas como MiFIDII, en vigor desde 2018». En concreto, la regulación establece unas aportaciones fijas de entre 20.000 y 40.000 euros según los ingresos de la entidad. «A este importe fijo se suman cuantías variables en función del efectivo depositado (2 por 1.000), el valor de los instrumentos gestionados o depositados (0,05 por 1.000) y el número de clientes (3 euros por cliente)», explica Pilar Galán, socia de FSLegal de KPMGAbogados. Unas cantidades demasiado exigentes, según las entidades.

En este punto, Santillán Fraile responde que el Fogain no solo actúa de paraguas a favor de los inversores. «También lo hace de forma indirecta para la propia industria, pues la existencia de un sistema de garantía eficiente supone un plus de confianza que puede ayudar a los inversores a participar más activamente en los mercados de valores», defiende. En el mismo sentido se manifiesta Galán desde KPMG. «El Fogain juega un papel muy importante en la protección de clientes no profesionales, otorgando seguridad al tráfico mercantil y creando un marco seguro que incentive la inversión», añade.

Pero desde el sector no lo ven tan claro. Una de sus reivindicaciones es que los importes a partir de los que las entidades puedan dejar de aportar establecidos en la norma son demasiado elevados. En concreto, la referencia es el resultado de multiplicar 100.000 euros por el 5% del número de clientes cubiertos. «Uno de los argumentos es que en los casos en los que se ha recurrido al Fogain, el fondo suele recuperar porcentajes importantes de las compensaciones a los clientes en la fase de concurso y, por tanto, el nivel de cobertura –y también de las aportaciones– podría disminuirse», indican desde KPMG. Otra de las posibles mejoras sobre la mesa es sumar al fondo a las entidades que prestan servicios de asesoramiento, y no solo a las que operan cuentas de valores.

Desde Adicae consideran, además, que el Fogain debería tener «una función propia» en la detección y prevención de posibles fraudes financieros a través de, por ejemplo, publicidad engañosa.