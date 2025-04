El libro 'La Alternativa' que Rafael Pampillón publicó justo antes de las elecciones territoriales del pasado 28-M recoge la opinión de 16 expertos sobre « ... los desafíos políticos y económicos en el nuevo ciclo». El título parece apuntar a un cambio de Gobierno y, de hecho, el prólogo lo firma Alberto Núñez Feijóo. Pero el catedrático asegura que lo importante no es tanto un relevo en La Moncloa como un cambio de políticas públicas porque, a su juicio, las actuales no son las adecuadas para lidiar con la grave falta de competitividad y productividad que sufre España.

-El retroceso del PSOE en las pasadas elecciones alienta la posibilidad de un cambio de Gobierno. ¿Es lo que promueven desde el libro?

-Los que escribimos no somos afiliados del PP sino académicos y personas ligadas a la empresa con ideas sobre cómo salir de esta situación en la que está España, que se encuentra en posiciones bajas en los ranking internacionales como el de competitividad del World Economic Forum. Es verdad que le vemos más cercano ideológicamente a Alberto Núñez Feijóo, pero también nos gustaría que lo leyera Pedro Sánchez. Lo importante es que cambien las políticas.

-¿Cree que la marcha de la economía ha tenido peso en el castigo al PSOE? Los analistas lo achacan a cuestiones políticas como las listas de Bildu.

-España tiene la mayor tasa de paro de Europa y la gente no es tonta. Sabe que las políticas de gasto populista que se han aplicado no son el camino para el crecimiento y el desarrollo. Me refiero al bono joven, el cultural, la gratuidad de los trenes, los dos euros para los jubilados que vayan al cine, la subida del 8,5% en las pensiones... También ha influido el tema fiscal. La subida de impuestos como consecuencia de no deflactar el IRPF, los tributos a la banca y las energéticas, los insultos a Mercadona... Por otro lado, el empleo público ha aumentado en 400.000 personas pero no se han debido de asignar correctamente porque hay grandes dificultades para realizar cualquier trámite.

-¿Cuáles serían los tres principales problemas de España?

- Uno de ellos es, sin duda, la inseguridad jurídica. No se puede cambiar a las empresas los impuestos de una manera caprichosa y subiendo las cotizaciones sociales. Eso ha hecho que Ferrovial se vaya. Si mañana las empresas de ingeniería y construcción tienen ganancias por la reconstrucción de Ucrania, ¿quién no teme que pueda caerles un impuesto? En segundo lugar pondría la esquizofrenia del mercado laboral, en el que, por un lado, hay tres millones de parados y, por otro, los empresarios no encuentran trabajadores. Hay que traer gente del extranjero para la construcción, la hostelería, los cuidados... Ligado con este capítulo está la baja productividad, que hace que los salarios sean bajos. España tiene que dar un salto en educación porque está estancada en la mediocridad.

La otra cara de la ocupación

-El empleo está en máximos históricos y la reforma laboral ha disparado la contratación indefinida. ¿No lo ve positivo?

-La tasa de paro está en el 13% y es la más alta de Europa. Aunque la ocupación haya subido, habría que analizar qué tipo de empleo se ha generado porque igual es de baja productividad y con baja formación: construcción, hostelería, conductores, agricultura... Gran parte de los puestos están siendo ocupados por extranjeros porque a los nacionales les parece que se paga poco en esas áreas. Pero el 50% de los parados en España se ha quedado en los estudios obligatorios.

-En el libro sostiene que las indemnizaciones por despido son altas y también las prestaciones por desempleo.

-Sí, las indemnizaciones por despido desincentivan la contratacion y las prestaciones por desempleo son un incentivo para no trabajar. Se cobra durante dos años un salario similar al SMI y el desempleado no se preocupa de formarse. Si le ofrecen un trabajo puede rechazarlo diciendo que no tiene la formación adecuada y solo a la tercera se le puede retirar. Todo esto junto con el alza del SMI y la escasa movilidad geográfica son frenos al empleo.

-Es crítico con la reforma de las pensiones, pero tuvo un amplio apoyo parlamentario.

-Porque a ningún partido le interesa tener en contra a 10 millones de jubilados que votan, pero es una locura. Es una reforma que va a durar dos años porque el sistema está quebrado.

-¿Qué leyes considera que se deberían derogar si hay un cambio de Gobierno?

-La de vivienda porque es un atropello. Muchos propietarios no alquilarán sus viviendas y otros les pondrán un precio de salida muy alto ante el tope a los incrementos. También se deberían derogar los impuestos a las grandes fortunas, la banca y a las energéticas. Tiene que haber una fiscalidad normalizada y no estar al capricho de los populistas.