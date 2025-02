Quién gana y quién pierde con la próxima subida de tipos del BCE

Clara Alba Madrid Jueves, 9 de junio 2022, 16:41 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

Se acabó la barra libre. La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de poner fin a sus compras de deuda el 1 de julio y acometer ese mismo mes la primera subida de tipos en 11 años tendrá sus pros y sus contras para los distintos agentes económicos.

Banca y ahorradores saldrán beneficiados del inicio de la normalización de la política monetaria, mientras que deudores, entre ellos los hipotecados, y el consumo, se llevarán la peor parte.

¿Qué pasará con los préstamos?

Al subir los tipos de interés de referencia, es previsible que los préstamos (los nuevos y los que se vayan renovando) también se encarezcan en los próximos meses. Según datos del Banco de España, la deuda de las familias con las entidades financieras rondaba a cierre de abril los 701.500 millones de euros, suponiendo los créditos hipotecarios la mayor parte (517.224 millones).

La simple expectativa de una subida de tipos ya ha provocado un notable alza del euríbor, que ha pasado de cotizar en negativo hace solo unos meses a comenzar junio sobre el 0,45%.

Las nuevas hipotecas serán más caras. Pero los que ya son propietarios también están sufriendo ya la escalada. Por ejemplo, una hipoteca media que revisase su cuota anual en mayo se ha encarecido en unos 50 euros mensuales, 600 euros al año.

¿Habrá impacto en el consumo?

Ese mayor esfuerzo financiero de los hogares para pagar la hipoteca podría provocar, a su vez, un impacto negativo en otras partidas de consumo, uno de los motores para la recuperación económica. Sobre todo en un contexto en el que el alza de los salarios se ha desacoplado por completo de una inflación desbocada en el 8,7% a cierre de mayo.

Financiar la deuda, más caro

El Estado también tendrá que pagar más para financiarse en el mercado. De hecho, ya lo está haciendo. En la emisión sindicada celebrada esta semana, el Tesoro logró colocar 8.000 millones de euros a 10 años, con un cupón que quedó en el 2,55%, el más elevado para la referencia desde 2014.

Mientras, en los mercados secundarios donde se negocia la deuda, la rentabilidad del bono a una década se ha disparado también hasta el 2,6%, tras subir más de un 6% ayer con el anuncio del BCE. Una brecha notable frente al 0,5% que los inversores exigían para comprar deuda española a principios de año.

Los analistas de Funcas indican, no obstante, que la transmisión no se produce de forma inmediata, sino a medida que vence deuda antigua y es sustituida por la emitida a nuevos tipos. Es decir, España podrá seguirá financiándose barato, pero no tanto como antes.

¿Por qué se beneficiarán los ahorradores?

Hasta aquí la parte mala. Los ahorradores serán los grandes beneficiados de la subida de los tipos de interés, tras años de travesía en el desierto en los que productos como los depósitos o las cuentas remuneradas han rentado prácticamente cero, desapareciendo incluso de la oferta de muchos bancos.

Con una inflación disparada, de hecho, el interés real de los 1,3 billones de euros que empresas y hogares españoles mantienen depositados en los bancos es actualmente negativo. Es decir, se pierde con el dinero inmovilizado en el banco.

Algunas entidades ya han comenzado a reabrir este mercado de lso depósitos a plazo fijo, que a cierre de abril ofertaban una rentabilidad media todavía muy limitada del 0,048%, según las estadísticas del Banco de España. Es previsible que la cifra vaya subiendo mes a mes, pero no hay que alzar las campanas al vuelo. Será muy difícil ver cifras medias como el 5% antes del estallido de la anterior crisis financiera.

La banca gana

Los bancos también salen ganando, al incrementarse su margen de intermediación (diferencia entre los tipos activos y los pasivos). Ganarán más encareciendo los créditos para compensar el mayor coste que les supondrá remunerar los depósitos.

A medio plazo y con la perspectiva de que los tipos seguirán subiendo de forma gradual, el negocio será mayor. Según informe de S&P Global Rating, una subida de 200 puntos básicos supondrá una mejora media del margen de interés de la banca europea del 18%.

Solo para los grandes bancos de la eurozona, la firma estima que el impacto positivo sobre el margen de intereses será de en torno al 14,6%, lo que supondría una inyección de unos 37.300 millones de euros en el margen y un aumento del 26% de los resultados antes de impuestos.