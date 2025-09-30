HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fruit Attraction arranca con más de 2.400 empresas y 120.000 profesionales

El mayor evento de comercialización de frutas y hortalizas ocupará 10 pabellones de Ifema hasta el domingo

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidirá hoy la inauguración de Fruit Attraction 2025, con más de 2.400 empresas expositoras de 64 países y una previsión de participación de más de 120.000 profesionales.

El acto, que comenzará a las 12.00 horas en el espacio Factoría Chef by #alimentosdespaña (pabellón 7 de Ifema Madrid), reunirá también al presidente de La Rioja, a los consejeros autonómicos de Agricultura de Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia y Navarra, así como a los embajadores de Argelia, Brasil, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Italia, India, Países Bajos, Portugal y Sudáfrica, entre otras autoridades, ha informado la entidad ferial en un comunicado.

Organizada por Ifema Madrid y Fepex, y con Andalucía como patrocinador principal, celebra del 30 de septiembre al 2 de octubre su 17ª edición consolidándose como «el gran evento de referencia mundial para la comercialización de frutas y hortalizas».

Con la participación de un total 2.460 empresas expositoras de 64 países, que supone un crecimiento del 8,4% con respecto a 2024, más de 78.000 metros cuadrados de superficie (+10% sobre la pasada edición), y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países, la feria se quiere reafirmar «como motor estratégico de negocio, innovación y proyección internacional».

Las diferentes áreas

Fruit Attraction 2025 ocupará 10 pabellones de Ifema Madrid (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14). El Área Fresh Produce volverá a representar cerca del 70% de la feria, junto a ella, el área de Industria Auxiliar, al igual que Fresh Food Logistics, espacio dedicado a la cadena de frío y logística.

Por su parte, el área Innova&Tech, que integra Biotech Attraction y Smart Agro, experimenta un importante crecimiento, un 31% más que en 2024. Del total de 2.460 expositores, la feria incorpora este año 317 empresas nuevas y la participación nacional supone el 52% de la feria.

La potencia de España como líder mundial del mercado hortofrutícola se deja sentir en su representación con la presencia de todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas del país. Pero el segmento internacional registra un importante crecimiento y, en esta ocasión, acapara más del 47% de la ocupación total de la feria, con 1.418 empresas. Se suman 14 nuevos países como Argelia, El Salvador, Etiopia, Georgia, Hungría, Malta, Jordania, Mauricio, Senegal, Serbia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabwe.

Fruit Attraction 2025, cuenta con Andalucía como patrocinador principal y la colaboración de la Región de Murcia, Veganic Nature, Agrobank, Timac Agro, Únikas y MSC.

