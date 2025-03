El frenazo del sector servicios acentúa el riesgo de contracción en la zona euro

Clara Alba Madrid Miércoles, 23 de agosto 2023, 13:51 Comenta Compartir

La actividad del sector privado en la zona euro se ralentiza más de lo previsto. A la debilidad que en los últimos meses viene mostrando el sector manufacturero, se suma ahora el deterioro de los servicios, que hasta ahora había ejercido de soporte para la economía de la región.

Así lo evidencia el índice adelantado de gestores de compra PMI publicado este miércoles, uno de los indicadores más seguidos por los inversores para medir el estado de salud de una economía. Y las noticias no son, ni mucho menos, optimistas. El PMI del sector servicios se hundió a 48,3 puntos en agosto, desde los 50,9 de julio. Es su peor referencia en 30 meses y, lo más grave, se sitúa por primera vez desde diciembre por debajo de los 50 puntos que marcan la línea entre expansión (más de 50) y contracción (menos de 50). Y es en Alemania donde más se está notando la contracción, acentuando la perspectiva de que el motor de Europa ha pasado a ser el «enfermo» económico de la región.

Ese desplome ha provocado que el tímido repunte del PMI manufacturero -con una lectura de 43,7 puntos frente a los 42,7 de julio- no haya sido suficiente para que el dato general mejore en el octavo mes del año. En concreto, el PMI compuesto de la zona euro cayó de 48,6 puntos a 47 puntos, su peor resultado desde noviembre de 2020.

«Si excluimos los meses de la pandemia, la lectura sería la peor desde abril de 2013», indican los analistas de S&P Global que elaboran el indicador. Es decir, la peor en más de una década. «Esta cifra sugiere una contración del PIB en la región del 0,2% en el tercer trimestre», advierten.

Los datos reflejan además un severo frenazo en la demanda y el número de pedidos en los dos sectores que componen el indicador, tanto manufacturero como servicios. Según explican los expertos, incluso viajes, turismo y otras partidas orientadas al consumidor -que habían experimentado una notable mejora a principios de año- se han visto frenados por el aumento del coste de vida y las subidas de los tipos de interés, «combinados con la preocupación sobre el bienestar financiero futuro», indican los expertos.

Ante este escenario, y según reflejan los datos del PMI, las empresas de la zona euro paralizaron casi por completo las contrataciones de nuevos trabajadores. Algo que no resulta extraño teniendo en cuenta no solo el desplome de los pedidos en las últimas semanas, sino también sus expectativas de negocio de cara a los próximos 12 meses, que han caído en picado hasta su nivel más bajo en lo que va de año.

Los datos vuelven a poner en serias dificultades las expectativas del BCE de frenar la inflación sin dañar el crecimiento económico. En principio, todo apuntaba a que el organismo monetario acometería un nuevo alza de tipos en su encuentro de septiembre, dejando la tasa de referencia en el 4,5% desde el 4,25% actual. Pero la debilidad de las referencias macroeconómicas han vuelto a poner en duda esa posibilidad.

Con esta incertidumbre como telón de fondo, los inversores esperan ahora el discurso que este viernes dará la presidenta de la institución, Christine Lagarde, en la reunión anual de banqueros centrales que se celebra desde el jueves en Jackson Hole. «El BCE está combatiendo las elevadas tasas de inflación con su agresiva política monetaria, pero, al mismo tiempo, corre el riesgo de ralentizar aún más la economía europea: un giro en los tipos de interés es esencial para volver a la senda del crecimiento», explica Max Wienke, analista de mercado en Alemania de eToro.

De hecho, los operadores han dado un giro radical en su apuesta sobre el futuro de los tipos de interés tras conocerse los últimos datos de actividad empresarial. En concreto, los futuros del mercado monetario daban hace tan solo unos días un 60% de probabilidades a que el BCE acometerá una subida en septiembre. Ese porcentaje bajó al 40% tras publicarse el PMI.

«La fuerte caída continua en los datos del PMI pondrá a prueba el optimismo de crecimiento del BCE. La debilidad actual de la manufactura podría ser más que cíclica y revelar un choque de competitividad más persistente y estructural», explica Rosa Duce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank España. «Es un desafío difícil para el BCE en septiembre, ya que no está claro que la inflación esté donde el organismo la quiere. No se puede descartar una pausa, pero no debe malinterpretarse como el pico», añade.