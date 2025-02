El fracaso del cheque anticrisis: solo un 22% de los posibles beneficiarios percibió la anterior ayuda

Una de las medidas estrella del plan anticrisis aprobado el martes por el Consejo de Ministros es el nuevo cheque de 200 euros con el que el Gobierno pretende ayudar a sobrellevar algo mejor la crisis inflacionista a aquellas familias con rentas inferiores a 27.000 euros anuales y con un patrimonio que no supere los 75.000 euros. Teniendo en cuenta que pensionistas y beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan excluidos del plan, el Ejecutivo calcula que la ayuda llegará a unos 6 millones de personas, unos 4,2 millones de familias.

Una cifra que, a juzgar por la experiencia con ayudas similares, puede quedarse en una mera estiamción frente al cómputo real de ciudadanos impactados por la medida. Sin ir más lejos, el anterior pago único de 200 euros aprobado en junio, y que se podía solicitar hasta el 30 de septiembre, ha supuesto todo un revés frente a las previsiones iniciales.

En concreto, el Ministerio de Hacienda calculaba que esta ayuda -destinada para rentas bajas con ingresos inferiores a los 14.000 euros- llegaría a 2,7 millones. Pues bien, finalmente apenas ha alcanzado los 600.000, según datos proporcionados por el Ministerio.

La enorme carga burocrática para solicitar la ayuda está detrás de este fracaso en la entrega de la ayuda que el Gobierno tratará de evitar con el nuevo cheque aprobado este martes. Pero los precedentes no son optimistas. Así se observó también en la ayuda al alquiler de 250 euros anunciada en octubre de 2021 para entrar en vigor en el nuevo ejercicio. En el mejor de los casos, las comunidades pusieron en marcha en verano.

El bono cultural joven -dotado con una ayuda directa de 400 euros- también ha tardado casi un año en comenzar a funcionar de forma efectiva desde que se anunciase en octube de 2021. Sin olvidar el ingreso mínimo vital. Según datos del Ministerio de Seguridad Social a cierre de noviembre, más de 535.000 hogares en los que vivían cerca de 1,5 millones de beneficiarios percibieron esta ayuda. La estimación inicial de Moncloa allá por mayo de 2020 era que la prestación alcanzase a 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas.

Este fiasco respecto a las previsiones ha obligado al Ministerio comandado por José Luis Escrivá a tomar decisiones como la puesta en marcha el pasado octubre de un autobús informativo para dar a conocer la medida entre potenciales beneficiarios que no han tenido acceso a ella. En sus primeras seis semanas de recorrido atendió a 1.751 personas, un 70% mujeres. Del total, un 46% no lo había solicitado antes por desconocer su existencia o al considerar que no cumplía los requisitos, así como ante la percepción de que se trata de un proceso muy complejo.