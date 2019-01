Los taxistas montan barricadas y cortan la M-40 para intentar bloquear la inauguración de Fitur Miles de profesionales se concentran ya a las puertas de Ifema horas antes de que los Reyes inauguren la más importante feria de Madrid MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Miércoles, 23 enero 2019, 09:09

Llegó el día clave y los taxistas de Madrid parecen estar dispuestos a echar el resto desde primera hora de la mañana. Cientos, probablemente miles de conductores, se concentran a las puertas de Ifema, los recintos feriales de la capital, para intentar reventar la apertura de Fitur, la feria de turismo y el evento más importante que se celebra en la ciudad durante todo el año y al que se espera que asistan cerca de 250.000 personas. Los manifestantes ya han logrado cortar la M-40, la principal vía de circunvalación de la ciudad, en las cercanías de Fitur y han dejado atrapados a miles de conductores en pena hora punta.

«¡A Fitur no entra ni dios!», habían prometido los líderes del sector y los taxistas, desde luego, están intentando cumplir la amenaza. Horas antes de que los Reyes inauguren la feria, los taxistas bloquean los accesos a Ifema con barricadas, a las que han prendido fuego, sobre todo en la zona sur del recinto. Los accesos por superficie al parque ferial están básicamente colapsados.

Por el momento, en esta tercera jornada de movilizaciones de los taxistas de Madrid contra los VTC y para exigir una regulación a la Comunidad de Madrid similar a la conseguida por sus compañeros en Barcelona, no ha habido incidentes. Centenares de miembros de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) vigilan muy de cerca a los congregados. La intención de la Delegación de Gobierno es mantener encapsulados a los manifestantes en la zona de los recintos feriales e impedir, en la medida de lo posibles, que se repitan las marchas de los taxistas por las arterias de la periferia de Madrid, que ayer, además de bloquear los accesos a la ciudad y al aeropuerto, desembocaron en un atropello de uno de los conductores. Los agentes, no obstante, no han intervenido para evitar que los manifestantes provoquen el caos en la zona con el corte de la M-40.

Hasta el momento no ha habido tampoco encontronazos destacables con los conductores de los VTC, que, en cualquier caso, no osan a acercarse a Ifema.

Don Felipe y doña Letizia inaugurarán a partir de las diez de la mañana la 39ª edición de Fitur, una de las más importantes del sector turístico en Europa junto con la ITB de Berlín y la World Travel Market (WTM) de Londres.

Sin acuerdo en la reunión de urgencia

Esta madrugada asociaciones de taxistas y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han mantenido una reunión de urgencia para intentar llegar a una solución al conflicto, aunque el encuentro ha terminado sin acuerdo.

Fuentes del Gobierno regional han explicado que se ha celebrado una reunión en la sede de la Consejería de Transportes que se ha iniciado pasada la medianoche y en la que el Ejecutivo autonómico ha vuelto a ofrecer a los taxistas una reforma exprés de la regulación de los vehículos de transporte colectivo (VTC) que define la precontratación, pero que ésta sea aplicada por los ayuntamientos.

Sin embargo, según las mismas fuentes, las asociaciones de taxistas han reclamado un acuerdo similar al alcanzado en Cataluña, que sí que blinda que se pueda obligar a contratar con una hora de antelación los VTC. Ante la posición de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid de que sean los ayuntamientos de la región los que regulen la precontratación, los representantes del sector del taxi se han levantado de la negociación.

Según el departamento de Transportes del Gobierno de Ángel Garrido, se ha invitado a los taxistas a que vuelvan a negociar, si así lo deciden, pero, por el momento, no hay fijada una nueva reunión. Así pues, el sector del taxi afronta este miércoles el tercer día consecutivo de huelga indefinida y la Fitur empezará con el conflicto sin solucionar.