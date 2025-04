El Four Seasons de Madrid y el Six Senses de Ibiza, entre los 50 mejores hoteles del mundo La lista 50Best corona al italiano Passalacqua en la primera edición de su clasificación internacional de alojamientos

Guillermo Elejabeitia Miércoles, 20 de septiembre 2023, 00:17 | Actualizado 09:07h.

Dos de cincuenta. El Four Seasons de Madrid en el puesto 24 y el Six Senses de Ibiza en el 49. Esa es la presencia –valiosa, aunque de momento discreta- de establecimientos con presencia en España en la primera edición de la lista 50Best dedicada a los mejores hoteles del mundo, presentada este martes por la noche en Londres.

Encabeza esta clasificación el establecimiento italiano Passalacqua, un espectacular alojamiento a orillas del lago de Como. Pernoctar en sus lujosas estancias cuesta alrededor de 1.200 euros la noche. Italia, con cinco hoteles en la lista, es uno de los países que mejor cosecha obtiene en este ámbito, solo superada por Francia y Reino Unido, ambas con seis nombres pero menor peso específico.

El hotel Rosewood de Hong Kong, considerado el mejor de Asia y segundo en esta nueva clasificación mundial, junto al Four Seasons at Chao Phraya River en Bangkok, la capital tailandesa, completan el podio de honor. Entre los diez primeros puestos solo hay otro europeo (el Four Seasons de la ciudad italiana de Florencia en el puesto nueve), junto a un americano (el One&Only Mandarina de Puerto Vallarta en México, que es octavo), dos africanos (La Mamounia de Marrakech en Marruecos, que es sexto, seguido del Soneva Fushi de las islas Maldivas) y tres asiáticos (The Upper House también Hong Kong, cuarto de la lista; Aman Tokyo en la capital japonesa, quinto; y el Mandarin Oriental de Bangkok).

En el caso del Four Seasons de la capital de España, abierto en 2020 tras la reforma de siete edificios monumentales en la zona centro de la ciudad, 50 Best ha valorado su capacidad para atraer tanto a visitantes como a los propios madrileños «gracias a su diseño seductor y aura atractiva». La gastronomía a cargo del grupo Dani García o la coctelería que lidera Miguel Pérez están entre los alicientes de un hotel en el que alojarse cuesta en torno a los 800 euros la noche.

«Un faro de la hospitalidad moderna», sentencia el jurado respecto a este ya conocido lujoso alojamiento de Madrid. Con más de 120 establecimientos repartidos por el mundo, la histórica cadena de origen canadiense –aunque controlada desde 2021 por una firma propiedad del magnate estadounidense Bill Gates- coloca además otros tres hoteles en la lista, en concreto los ubicados en Bangkok (puesto 3), Florencia (9) y Atenas (35).

«La escapada perfecta»

Frente al vibrante dinamismo de la capital española, el Six Senses de Ibiza, ubicado en Cala Xarraca, al norte de la famosa isla del archipiélago balear, ofrece «la escapada perfecta para perderse y volver a encontrarse a uno mismo durante la estancia», en palabras de la organización. Abierto en julio de 2021, ofrece una armónica mezcla de «bienestar, sostenibilidad y diseño impecable» y una «dedicación inquebrantable» por parte del equipo de hospitalidad.

Ampliar Una de las lujosas habitaciones del establecimiento Six Senses en Ibiza, con con la vista del mar Mediterráneo al fondo. R. C.

Con 24 hoteles diseminados por todo el mundo, la cadena fundada en 1995 y propiedad del grupo británico IHG desde 2019 se centra en ofrecer experiencias donde el lujo pasa por una alimentación sana, el tratamiento de la salud del sueño, retiros de desintoxicación o sesiones de yoga. Los precios de sus habitaciones oscilan entre los 1.000 euros la noche en verano y algo menos de 300 fuera de temporada.

Además de su clasificación oficial, 50Best ha presentado en la misma gala siete premios especiales. En concreto, al mejor hotel de playa para Soneva Fushi, en Maldivas; al mejor nuevo hotel para el tailandés Capella Bangkok; al establecimiento eco para Singita Lodges en el parque nacional Kruger, en Sudáfrica; al mejor boutique hotel para el inglés The Newt y el premio al 'arte de la hospitalidad' para el escocés Gleneagles. Además, distingue a The Lodge at Blue Sky, en Utah (EEUU) como hotel a seguir la pista y al hotelero Sonu Shivdasani con el premio Icono.

