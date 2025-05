Pozuelo, el municipio más rico de España, triplica la renta media nacional

Pozuelo de Alarcón, un municipio de la Comunidad de Madrid, sigue siendo el lugar con mayor renta per cápita de España. La renta bruta media ... declarada en el IRPF es de 80.244 euros anuales, casi tres veces más que la renta media nacional, según la Estadística de los declarantes de IRPF por municipios publicada hoy por la Agencia Tributaria con los datos de más de 22 millones de declaraciones de 7.606 municipios, que no incluyen País Vasco ni Navarra. La renta disponible en Pozuelo (tras descontar lo que se paga por IRPF y cotizaciones sociales) es de 57.977 euros anuales de media.

En Pozuelo se encuentra, por ejemplo, la urbanización La Finca, donde viven empresarios, artistas como Luis Miguel o deportistas como jugadores del Real Madrid. Es desde hace años el municipio con mayor renta per cápita de España, pero la distribución es desigual como ocurre en la mayoría de ellos. Junto a grandes fortunas hay otros habitantes de menor renta. De hecho, la renta mediana (la que tiene un mayor número de perceptores) se queda justo en la mitad, alrededor de 40.000 euros.

De los diez municipios con mayor renta media bruta, cinco están en la Comunidad de Madrid: Pozuelo, Boadilla (63.007 euros renta bruta media anual), Alcobendas (58.526 euros), Majadahonda (57.105 euros), y Torrelodones (56.165). Los otros cinco están en Cataluña, en la provincia de Barcelona: Matadepera (69.511 euros brutos de media), Sant Just Desvern (58.640), Sant Cugat del Vallés (58-084), Alella (57.222) y Teià (57.117).

Los diez municipios con menor renta per cápita se sitúan en Extremadura y Andalucía. La localidad con menor renta es Higuera de Vargas, en Badajoz, cuya renta bruta de media es de 12.737 euros anuales. Aquí sí que casi todos sus 1.200 declarantes obtienen unos ingresos parecidos, ya que la mediana es de 11.254 euros anuales, muy cercana a la media. La renta disponible es de 11.850 euros de media al año. Le siguen Pedro Martínez (Granada), con 13.478 euros anuales per cápita brutos; Zahínos (13.536 euros brutos), La Parra (13.624 euros) y Oliva de Mérida (13.640 euros anuales), los tres en Badajoz; a continuación figuran Fuentecarreteros (13.943), en Córdoba; Huesa (13.951), en Jaén; Guadahortuna (13.976), en Granada; Puebla de Obando (13.991 euros), en Badajoz; y Almáchar (14-057 euros) en Málaga. La renta per cápita disponible es muy cercana a la renta bruta en estos municipios, dado que el IRPF apenas se paga en las rentas bajas.

En cuanto a los datos a nivel nacional, la renta bruta media (29.014 euros anuales) creció un 4,5% en 2021, mientras que la renta disponible en promedio se situó en 23.546 euros anuales, lo que supone un incremento del 3,7%.