Hacienda proyecta bajar a la mitad en 2024 la reducción a los autónomos en el sistema de módulos

Los contribuyentes que declaren IRPF e IVA en el llamado sistema de módulos ya no podrán aplicar en 2024 la reducción del 10% de este ... año para calcular su rendimiento neto, sino que esta queda reducida al 5%, si se aprueba el proyecto de orden que el Ministerio de Hacienda ha sometido a información pública. Con el objetivo de paliar los efectos de la inflación, Hacienda permitió una reducción generalizada del 15% en 2022 y del 10% en 2023. Con la inflación más controlada (está en el 3,5% según el último dato correspondiente al mes de septiembre), el Gobierno ha decidido anular esa compensación y volver a la reducción del 5% vigente desde 2009 cuando se alcanzó un acuerdo con las organizaciones de autónomos. Se da la circunstancia de que Hacienda no ha deflactado la tarifa del IRPF en estos años de elevada inflación, lo que ha traído como consecuencia que España haya sido el país de la Unión Europea donde más ha subido la presión fiscal (aunque sigue estando por debajo de la media comunitaria) debido en su mayor parte a la no actualización de la tarifa y las deducciones personales del IRPF. En módulos, con el incremento de la reducción generalizada se compensó en algo (lo que no ocurrió con los asalariados), pero ahora se elimina ese beneficio fiscal y la factura a pagar a Hacienda se incrementará. En el sistema de módulos hay 356.000 contribuyentes no agrícolas y 823.000 que desarrollan actividades agrícolas, ganaderas o de pesca.

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el trámite de información pública para la presentación de aportaciones (hasta el 5 de diciembre) el proyecto de orden por la que se desarrollan para el año 2024 el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido. Los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus actividades económicas por el método de estimación objetiva, podrán reducir el rendimiento neto de módulos obtenido en 2024 en un 5%. Esta reducción se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados. Esta retirada de reducciones fiscales es un elemento negativo para el colectivo de autónomos, pero el proyecto de orden ministerial también tiene su lado positivo y es que prorroga un año más los límites de módulos, con lo que acaba con la inquietud que dominaba a los autónomos por la incertidumbre sobre la anunciada eliminación del sistema de módulos. Para el ejercicio 2024 se mantienen en el IRPF la cuantía de los signos, índices o módulos. Adicionalmente, para las actividades agrícolas y ganaderas, con la finalidad de compensar el incremento del coste de determinados insumos como consecuencia de la guerra de Rusia-Ucrania, se establece para el período impositivo 2024 que el rendimiento neto previo podrá minorarse en el 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y en el 15% del precio de adquisición de los fertilizantes, en ambos casos, necesarios para el desarrollo de dichas actividades y que se hayan adquirido en 2024 previa justificación con factura. Estas minoraciones ya se aplicaron en 2022 y 2023. Lorca y La Palma Por último, se mantiene para 2024, debido a las consecuencias de las erupciones volcánicas ocurridas en la isla de la Palma, la reducción especial, que ya se aplicó en 2022 y 2023, para las actividades económicas desarrolladas en dicha isla similar a la establecida para el término municipal de Lorca, a causa del terremoto acontecido en dicho municipio. En la Isla de la Palma se reduce el 20% el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF. Esta reducción se debe tener en cuenta también para cuantificar el rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados correspondientes a 2024 en el IRPF. En el término municipal de Lorca, se reducen en 2024, al igual que en años anteriores en un 20% el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF y también en un 20% la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del IVA. Ambas reducciones se deben tener en cuenta también para cuantificar los pagos fraccionados. Última prórroga No obstante, esta será probablemente la última prórroga, señala Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, y a partir de 2025 se irá hacia su eliminación progresiva sustituyéndolo por una estimación directa simplificada donde se aplicarán, posiblemente, fuertes reducciónes de gastos recurrentes, como se hace en el País Vasco y Navarra. AL tiempo se implantaría el IVA franquiciado, donde Hacienda planea que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros (o menos de 100.000 si son operaciones intracomunitarias) estarían exentos de presentar liquidaciones de IVA y solo tendrían que presentar una declaración anual de sus ventas para demostrar que cumplen los límites para no estar sujetos a este impuesto indirecto. ¿En qué consiste el sistema de módulos? Mientras en el sistema de estimación directa los autónomos pagan impuestos según lo que hayan ingresado cada año, la declaración de IRPF por estimación objetiva se calcula mediante 'módulos', que en función del negocio del autónomo da un importe fijo a pagar, independientemente de cuánto haya facturado en el año. Para calcular el rendimiento se multiplican las unidades de módulos que le corresponde a cada autónomo por ese rendimiento anual por unidad antes de amortización. Esto da un resultado, que es mayor o menor en función del número de empleados, de la energía que consume o de los metros cuadrados del local, entre otros parámetros; por ejemplo, en un bar, uno de los módulos son las mesas que hay. En módulos pueden estar comercios minoristas, como las panaderías o tiendas de muebles, los taxistas, transportistas o peluquerías, y, por supuesto, actividades agrícolas y ganaderas. Una vez calculado esto, al resultado se le aplica una reducción general que habitualmente era del 5% y así volverá a ser en 2024. Para poder estar en el sistema de módulos los ingresos anuales no pueden ser superiores a 250.000 euros en el caso de trabajadorespor cuenta propia que venden directamente a particulares, o no superar los 125.000 euros si facturan a empresas.

