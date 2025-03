Hacienda aprobará una norma para que las madres en ERTE no tengan que devolver las ayudas

Las mujeres que estuvieron en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la crisis sanitaria de la pandemia y al mismo tiempo se ... beneficiaron de ayudas o desgravaciones tributarias por maternidad no tendrán que devolverlas. Pese a que la Agencia Tributaria ya había comenzado a enviar a dichas mujeres notificaciones en este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ordenado «paralizar» estos requerimientos.

Fue la propia ministra la que confirmó este jueves que se va a aprobar una modificación legal para que las madres que estuvieron en ERTE durante 2020 y 2021 no tengan que devolver la deducción por maternidad -fijada en 1.200 euros en la declaración de la Renta-. De esta forma, el cambio legal se hará con carácter retroactivo a 2020 para que ninguna mujer que estuviera en ERTE por la pandemia tenga que devolver ese dinero.

Dichas notificaciones partían de la revisión de las declaraciones de la renta del año pasado y pedían a las mujeres afectadas que devolvieran hasta 1.200 euros por hijo a cargo, lo percibido en desgravación por maternidad, u otro tipo de ayudas por maternidad.

«En el momento en el que hemos tenido conocimiento de que efectivamente se podía producir una interpretación que no favoreciera a las mujeres, le hemos dicho a la Agencia Tributaria que paralice cualquier actuación en ese sentido», explicó este jueves la ministra Montero.

La titular de Hacienda recordó que, antes de la crisis sanitaria de 2020, no había tantas mujeres que hubieran estado en ERTE, pero eso cambió con la llegada de la covid porque 3,5 millones de trabajadores, hombres y mujeres, llegaron a estar en esta situación en lo más duro de la pandemia. Antes de la pandemia había muy pocos trabajadores en estos sistemas de desempleo temporal y la norma entendía que las mujeres no se podían beneficiar de las deducciones por maternidad estando en ERTE porque no ejercían como tal una actividad por cuenta propia o ajena, aunque sí cotizaban a la Seguridad Social.

De cara al futuro, desde Hacienda recordaron que esto ya no será un problema porque se acaba de aprobar un cambio legal que extiende los supuestos para acceder a la deducción por maternidad, estableciéndose la compatibilidad entre el cobro de la prestación por desempleo y la deducción por maternidad.