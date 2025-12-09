HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de la Agencia Tributaria R.C.

España se sitúa como el segundo país de la OCDE donde más cae la presión fiscal

La ratio de ingresos tributarios sobre el PIB cae en 1,7 puntos porcentuales en 2024 mientras que la media de la organización escala a registros nunca vistos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:10

Comenta

España es el país europeo de la OCDE en el que más cae la presión fiscal. Así lo señala el organismo con sede en París ... en su último informe anual sobre tributación relativo a 2024 y en el que se aprecia cómo la media de los países miembros experimentaron un ligero repunte en la ratio de ingresos tributarios sobre el PIB al pasar del 33,7% de 2023 al 34,1% de 2024 hasta alcanzar el máximo histórico registrado por el organismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  3. 3

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  4. 4

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  5. 5 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  6. 6

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  7. 7 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes
  10. 10 Fernández Calle advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a regalar ni un solo voto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy España se sitúa como el segundo país de la OCDE donde más cae la presión fiscal

España se sitúa como el segundo país de la OCDE donde más cae la presión fiscal