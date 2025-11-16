HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Una oficina de la Agencia Tributaria. EP

Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Las aportaciones al plan de pensiones, amortizar la hipoteca o realizar donativos sirven para ajustar la factura fiscal

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

La declaración de la renta del próximo año se está escribiendo hoy. Cada decisión económica que usted adopte de aquí al 31 de diciembre –una ... aportación extra al plan de pensiones, revisar las retenciones en nómina, amortizar parte de la hipoteca o incluso adelantar ciertos gastos deducibles– puede ser determinante en lo que Hacienda le pedirá o devolverá cuando llegue el momento de rendir cuentas en la próxima campaña tributaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  4. 4 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 La alerta de «riesgo importante» por lluvia y viento se extienden hasta este sábado en Extremadura
  10. 10 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta