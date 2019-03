Un 25% de las devoluciones del IRPF de maternidad está aún sin resolver Una mujer con su hijo en el carrito. / Efe Una de cada cuatro solicitudes a la Agencia Tributaria no tenía derecho a recibir la cuantía porque no se les retuvo nada o no abonaron cuotas en esta partida por niveles bajos de renta EDURNE MARTÍNEZ Madrid Martes, 26 marzo 2019, 16:33

La Agencia Tributaria sigue recibiendo solicitudes para la devolución del IRPF retenido por maternidad y paternidad. Del total de 1.027.000 solicitudes recibidas hasta este momento, se han resuelto 733.000, lo que supone que prácticamente el 25% de ellas aún están sin finalizar. Según el comunicado publicado este martes por la AEAT, se debe a que hay algunas declaraciones que requieren de «un mayor tiempo de comprobación previa» por su complejidad.

Esta dificultad se debe a la situación tributaria del solicitante o a la propia declaración presentada en su día porque la cantidad que hay que devolver se sabe haciendo un recálculo de toda la declaración, lo que afecta a aspectos tan diversos como «las rentas exentas y no exentas, las reducciones, la modalidad de la declaración, etc.», explican.

Además, hay otros formularios en los que consta un número de cuenta bancaria erróneo o ni siquiera lo aportan, o casos de declaraciones que ya fueron comprobadas en otro momento. Desde la Agencia además inciden en que estas cifras no son definitivas porque los contribuyentes siguen presentando solicitudes, solo en las «últimas siete semanas se han recibido unas 180.000».

Asimismo, los datos facilitados por Hacienda revelan que de las 733.000 solicitudes que ya se han resuelto, han sido pagadas un total de 563.000, lo que significa que un 25% de ellas no tenían derecho a ello. Son los casos de los contribuyentes a los que no se les retuvo nada o no abonaron cuotas en el IRPF por partir de niveles bajos de renta.

De los que tenían derecho a devolución, han recibido 1.300 euros de media, pero con diferencias amplias entre mujeres y hombres debido a los cuatro meses de baja para ellas en comparación con los 15 días que tenían ellos. Así, las mujeres han recibido de media 2.012 euros y los hombres, 470 euros.

Desde la Agencia recuerdan que hay cuatro años de plazo para solicitar la devolución para cada año en el que tuvo lugar la retención. Es decir, los primeros que prescribirán serán los que tuvieron hijos en 2014, cuyo plazo finaliza en junio de este año. Sin embargo, para los de 2017 el plazo no termina hasta junio de 2022.

También es importante destacar que para las retenciones practicadas en 2018 no hace falta presentar el formulario de devolución ya que la declaración de la Renta de este año ya incorporará las prestaciones como exentas y las retenciones se deducirán en cada caso.

En cuanto al inicio de las devoluciones a empleados públicos, el Ministerio ha detallado que está pendiente de que la Agencia Tributaria vaya recibiendo toda la información de parte de las distintas administraciones públicas pagadoras.

