La deuda pública costará 32.000 millones más por la subida de tipos

La tensión que se ha vivido en los mercados de deuda en las últimas semanas ante el proceso de retirada de estímulos del Banco Central Europeo (BCE) amenaza con engordar la factura a la que el Estado tendrá que hacer frente para pagar los intereses de su deuda.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) dio este martes un nuevo aviso al Gobierno al elevar en 12.000 millones de euros su estimación sobre esa carga extra que habrá que pagar de aquí a 2025. Una cifra que, por el empeoramiento de las condiciones financieras, se sumaría a los 20.000 millones que la institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas estimó en su último informe respecto al año anterior. En total, el desfase ascendería a 32.000 millones de euros en el periodo que, inevitablemente, habría que extraer de otras partidas presupuestarias.

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, matizó este martes que estas cifras pueden ir variando a lo largo del ejercicio, pues están calculadas sobre la base de que el interés del bono a diez años se sitúa en el 3% (ahora cotiza en el 2,84%). «Todo dependerá de cómo de firmes sean las actuaciones del BCE». Es decir, si el plan que el organismo está diseñando para mantener a raya las primas de riesgo funciona, el aumento del gasto por el pago de intereses no sería tan abultado.

Pese a ello, el aviso de la Airef al Ejecutivo es rotundo. Y llega apenas 24 horas después de que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, asegurase que solo el 15% de la cartera de deuda pública española está actualmente expuesta al alza de los tipos de interés, al tener que refinanciarse este año.

Los distintos ministerios económicos llevan días repitiendo que hay margen de sobra para sortear el endurecimiento de la política monetaria. Defienden que el Tesoro se ha podido beneficiar estos años de los tipos negativos para llevar a cabo una estrategia prudente que, entre otras cosas, ha permitido ampliar la vida media de la deuda por encima de los ocho años.

Pero con una deuda que aún supera el 117% del PIB, la vulnerabilidad de las cuentas públicas es todavía notable en un entorno de elevada inflación que ha golpeado de lleno el proceso de recuperacióne económica. De hecho, la Airef calcula que actualmente existen 65.000 millones de euros en bonos vinculados a la inflación. Y cada punto adicional de subida de la misma implica 700 millones de euros más en el pago de intereses.

La gran esperanza es que el BCE logre controlar el alza de precios que, en el caso español, alcanzó en mayo el 8,7%. «El dato está muy vinculado al precio de la energía y de los alimentos, pero si descontamos tanto un producto como el otro, nos encontramos con que más del 50% de nuestros productos registran tasas de crecimiento superiores al 3%. Y más del 40% del 4%», indicó Herrero. Es decir, la inflación de la energía y de los alimentos ya se está trasladando al resto de la cesta.

Pese al deterioro esperado en las condiciones de financiación, la Airef mantiene una previsión de déficit público para este año del 4,8%, inferior incluso a la estimación del Gobierno (5%).

Sin embargo, Herrero dejó claro que aunque los datos puedan reflejar una senda bajista, la posición del país es «frágil y vulnerable», pues ese ajuste esperado en el déficit -y también en la deuda- responde solo al crecimiento económico y a la eliminación de las medidas desplegadas para hacer frente a la pandemia. «Si los shocks actuales persisten, serían necesarias medidas adicionales», advirtió Herrero, recordando que las previsiones apuntan a un déficit estructural (aquel que no depende del ciclo) que este año superará en medio punto el de antes de la crisis.

En este entorno, la Airef ha vuelto a exigir al Gobierno -no solo al central, sino también a los autonómicos- «autodisciplina» en la gestión de los recursos públicos. Recuerda que para financiarse en el mercado, los inversores «necesitan certidumbre, confianza y planificación» con los planes de consolidación. Y también con la hoja de ruta del Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos. En este punto, la institución reclamó al Ejecutivo más transparencia con la ejecución del Plan.

«Hay mucha información, pero es dispersa, basada solo en hitos... Para valorar el impacto económico del Plan necesitamos mayor detalle y no sabemos por qué no se dan en términos de contabilidad nacional», criticó Herrero durante su intervención en los cursos de verano de la APIE en Santander. «El Gobierno nos dice que no es fácil planificar en un contexto de tanta incertidumbre, pero tiene que entender que, precisamente por eso, los agentes económicos deben conocer el entorno en el que se va a desarrollar su ejercicio», insistió.