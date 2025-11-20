HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP

El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades

Un fallo en contra habría provocado un gran roto en Hacienda ya que habría obligado a devolver intereses a muchas compañías

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

El Tribunal Constitucional ha dado un espaldarazo a Hacienda al confirmar que el sistema de pagos fraccionados que realizan las grandes empresas en el impuesto ... sobre sociedades es válido y no vulnera la Constitución. Este modelo obliga a las compañías con más de 10 millones de euros de facturación a adelantar durante el año una parte del impuesto aplicando un tipo mínimo del 23% sobre su resultado contable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  2. 2 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  3. 3

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  7. 7 La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?
  8. 8

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  9. 9

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  10. 10 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades

El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades