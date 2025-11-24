HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de Airef, Cristina Herrero, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados EFE

La AIReF urge a acometer una «reforma integral» del marco fiscal para alinear la regla de gasto con el nuevo sistema europeo

Plantea revisar cómo se fijan los objetivos fiscales, reforzar las herramientas preventivas y correctivas con incentivos al cumplimiento

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reclamado una reforma a fondo del marco fiscal español. Considera que las reglas actuales son «poco sólidas, ... coherentes y eficaces» y no se ajustan al nuevo sistema europeo de supervisión, que sitúa la regla de gasto -el instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas- en el centro de la disciplina presupuestaria. En un informe sobre la reforma del marco fiscal nacional presentado este lunes, la institución advierte de que la regla de gasto española no se encuentra alineada con la europea, lo que dificulta que España cumpla sus compromisos comunitarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  6. 6 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  7. 7 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  8. 8 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  9. 9 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  10. 10

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La AIReF urge a acometer una «reforma integral» del marco fiscal para alinear la regla de gasto con el nuevo sistema europeo

La AIReF urge a acometer una «reforma integral» del marco fiscal para alinear la regla de gasto con el nuevo sistema europeo