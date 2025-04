La Airef advierte que el incremento del gasto público no debe superar el 2,7% para cumplir con Bruselas

Preocupación en la Autoridad Fiscal (Airef) por el impacto del gasto público en el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales. El organismo fiscalizador de las ... cuentas públicas duda de que el Gobierno sea capaz de reducir esta partida al ritmo que se debería para conseguir mantener el equilibrio fiscal.

«El crecimiento promedio del gasto máximo neto tendría que ser del 2,7%, un límite exigente teniendo en cuenta la evolución reciente del gasto público», explicó este jueves Cristina Herrero, presidenta de la institución. Cabe destacar que, salvo en los años más duros de consolidación fiscal y en 2021, España siempre se ha situado por encima del 4,5%. Y esto resulta clave porque, el control de la variable gasto es clave en la aplicación del nuevo marco fiscal europeo.

Durante su intervención en los cursos de verano que la APIE organiza en la UIMP en Santander, Herrero destacó el impacto del envejecimiento de la población y, por tanto en las pensiones, sobre el gasto público. Pero también advirtió de otras partidas derivadas como el gasto en sanidad, que durante 2021-2041 sería superior al 4%, según sus estiamciones. En cuidados, el porcentaje asciende al 6,7%. Por no hablar de los compromisos pendientes, como el incremento del gasto en Defensa, que debe llegar al 2% del PIB y actualmente se mantiene en el 1%.

«Cuando se contempla por parte del gobierno un déficit del 2,5% y viendo las presiones y los compromisos de gasto que ya se sabe que hay y posibles compromisos políticos que puedan suceder de aquí al próximo año, no me sale, hay algún elemento que no conocemos», advirtió.

Con este escenario, la Airef ya predijo un ajuste de unos 9.900 millones de euros para reducir el déficit hasta el límite del 3% que establecen las reglas fiscales. «El ajuste será menos intenso que en la anterior crisis, pero también más largo en el tiempo», advirtió.

De hecho, en su escenario central, también será difícl cumplir con esa exigencia del 3% si no se toman medidas adicionales. «Este año podría alcanzarse, para bajar al 2,9% en 2025 y, una vez que termine la vigencia de los impuestos temporales -en referencia a lso aplicados a la banca y energéticas-, se estabilizaría en torno al 3%, pero no por debajo si no hay medidas», insistió Herrero.

La presidenta de la Airef indicó que hasta ahora la reducción del déficit y de la deuda ha venido del crecimietno económico, «con un componenete real, pero también de la inflación. »La reducción del déficit actual también ha venido por la retirada de medidas y eso daba un respiro al presupuesto del año siguiente, pero eso se agota«, expresó.

Financiación singular

Ante este reto con el nuevo marco de reglas fiscales, Cristina Herrero pidió la colaboración de todas las administraciones públicas. Y dejó entrever que a la institución no le gusta el modelo de financiación singular para Cataluña que maneja el Gobierno. «Tiene que revisarse el plan de financiación y tienen que existir objetivos asimétricos, pero hacer las cosas por partes y de forma fragmentada te puede llevar a sorpresas», indicó.

En este punto, Herrero aserguó que «lo que ocurre en los mecanismos de financiación tiene implicaciones a nivel de cumplimiento a nivel de las reglas fiscales», inisstiendo en que «la contrapartida a una condonación de deuda es un gasto (una transferencia de capital que la administración da a las ccaa)».

Según las estimaciones de la Airef, las entidades locales controlan actualmente un 12% del gasto con competencias en materia de aguas, residuos, transporte urbano, asistencia social a mayores, entre otras. Y las el porcentaje sube al 32% en el caso de las comunidades, con competencias en sanidad, educación y cuidados de larga duración. Es decir, el 44% de la variable del control está en manos de las administraciones territoriales.

«En el nuevo marco de reglas fiscales la variable de control es el comportamiento del gasto, y si hasta ahora era difícil obviar la dimensión territorial, ahora será imposible, son datos muy relevantes», expresó.