Felipe VI pide a las empresas que compaginen la competencia con la cooperación para superar la crisis

Felipe VI ha apelado este jueves a la responsabilidad de las empresas para que adopten medidas que contribuyan a paliar e incluso superar la crisis actual, marcada por el alza de precios y las dificultades de abastecimiento energético. El Rey se ha referido de una forma directa al señalar que «las empresas y los directivos tenéis importantes decisiones que tomar para adaptaros, para minimizar los riesgos y saber dónde están los límites de la competencia, o cómo compaginarla con la cooperación para el bien de todos».

El monarca ha lanzado este mensaje en el transcurso del congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos que lidera Isidro Fainé, el presidente de la Fundación La Caixa y de Criteria, la corporación que aglutina sus inversiones. Todo ello, dentro de un congreso celebrado en el BEC de Barakaldo y que reúne a un millar de destacados empresarios y altos ejecutivos.

Precisamente, Fainé ha defendido el papel del sector privado en la sociedad. «Las empresas no son el enemigo a batir de la economía española, por lo tanto no son el problema; ciertamente no son la única solución, pero podemos decir sin lugar a dudas que son parte de la solución», ha defendido durante su intervención. El «compromiso social» de las empresas del país, ha continuado, es «amplio, profundo, firme y duradero».

«Como país, necesitamos políticas públicas acertadas, ambiciosas y decididas en todos los niveles de la Administración. Y que las empresas no pierdan la confianza, sino que redoblen su compromiso con la creación de empleo y el crecimiento de la riqueza», ha afirmado el presidente de la Fundación La Caixa.

Ampliar El presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, durante el acto celebrado en el BEC de Barakaldo (Vizcaya). r. c.

Felipe VI ha destacado el papel de los empresarios y directivos en el avance de las sociedades, pero les ha animado a ir más allá del mero emprendimiento o de la competencia en la búsqueda de los mejores resultados para sus compañías. «Ahora -ha dicho- también es imprescindible una orientación hacia la búsqueda de soluciones operativas ante tanta fragilidad, fracturas sociales y ausencia de escenarios ciertos». Así, ha recordado la reciente conmemoración de la «gesta formidable de Juan Sebastián Elcano», en un mundo desconocido y en una época de «muchísimas expectativas y no pocos riesgos».

También ha recordado que asiste de forma habitual a este congreso que celebran anualmente los directivos españoles y ha recordado su primera presencia en un acto de CEDE en 2001. «Es en estos foros donde surge la oportunidad de escuchar ideas e iniciativas sobre los temas que preocupan a los directivos, pero también a los trabajadores y que inciden o afectan a toda la sociedad».

Superación

Ha admitido que la situación que vivimos tras haber superado la pandemia nos ha situado en un momento de «horizontes socioeconómicos menos frágiles y perturbadores. Por tanto -ha enfatizado- es necesario un replanteamiento de muchas cosas , incluso en el modo y los instrumentos de gestión de algunas realidades». Junto a ello ha ensalzado la capacidad que han tenido hasta ahora las empresas españolas para superar los sucesivos periodos de dificultad que se han encontrado en el camino. El más reciente, el Covid, ha demostrado también que las empresas españolas pueden superar la situación, «con exportaciones en el periodo de enero a julio de este año que superan en un 28% las cifras del mismo periodo de 2019», ha dicho.

En su mensaje de apoyo a los directivos empresariales, Felipe VI les ha animado a estar «a la altura de las exigencias de los tiempos, que tendrá que afianzarse en la capacidad gerencial de siempre, en la humildad ante lo desconocido y en la sobriedad y auto-exigencia que requieren las diversas fases o caras con las que se irán presentando esos desafíos», ha concluido.