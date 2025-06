Extremadura, una tierra de oportunidades para las empresas que llegan de fuera

Gloria Jover CÁCERES. Jueves, 26 de junio 2025, 12:30 Comenta Compartir

Que empresas no originarias de Extremadura se decanten por montar sus negocios y crecer en la región no es lo habitual. Pero este no ha sido el caso de Alter Enersun, Ingenostrum y Olivamente, que decidieron apostar sin dudarlo por esta tierra y por todas las oportunidades y beneficios que ofrece y que puede seguir ofreciendo.

La riqueza del territorio extremeño, su ubicación estratégica, las amplias horas de sol y el gran talento local fueron algunos de los atractivos que destacó Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, durante su intervención. «Tenemos que quitarnos los complejos, los extremeños tenemos que pensar en grande», añadió. «A veces hay que repasar en alto los logros para poder visualizarlos, al igual que las iniciativas, y darnos cuenta de por qué somos una tierra atractiva para las empresas, como las que hoy están aquí y que apuestan por desarrollar su tejido empresarial en la región».

La mesa redonda, celebrada ayer en Cáceres, se enmarca dentro de 'La Mirada Económica de HOY', un ciclo de conferencias que el grupo Vocento organiza en distintos territorios de España y que ha llegado a Extremadura. Se trata de una serie de cuatro foros que cuentan con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Cristian Lay, Bodegas López Morenas, Gévora Consultores, Philip Morris, Cámara de Comercio de Cáceres, Ayuntamiento de Cáceres, Junta de Extremadura, Tersum y Reale Seguros.

Al encuentro asistieron Álvaro Rodríguez Guitart, director general de Corporación de Medios de Extremadura; José Orantos, director de HOY Extremadura; Rafael Mateos, alcalde de Cáceres; José Luis Morlanes, consejero delegado de Alter Enersun; Emilio Aunión, delegado de Ingenostrum en Extremadura, y Gonzalo Murillo, gerente de Olivamente; así como otras autoridades y empresarios de la región.

Una tierra para crecer

Ante la pregunta que lanzó José Orantos –quien moderó la mesa– sobre qué vieron de atractivo en la región para decidir emprender aquí, las respuestas fueron claras. Para Gonzalo Murillo, las condiciones climáticas fueron determinantes, además del suelo y las infraestructuras. «Las infraestructuras que usamos hoy en día en el sector del olivo se hicieron hace muchísimos años. Todos los modelos que podamos mejorar a día de hoy probablemente no tengan un impacto en nuestro negocio de manera instantánea, pero sí podemos contribuir a una región más fuerte y estable para las generaciones siguientes», señaló el gerente de Olivamente.

José Luis Morlanes se definió como un «espécimen raro», ya que vino a Extremadura buscando capital. «Tenía una idea y estuve buscando financiación en Cataluña, de donde yo soy, y no la encontré, y tuve la suerte de encontrarla aquí. Esto fue hace 16 años y ahora Alter Enersun es un grupo energético que tiene, seguramente, la única comercializadora de energía extremeña y una empresa que ha desarrollado más de 1000 MW», detalló.

Para Emilio Aunión, Extremadura brindaba muchas oportunidades, pero también tenía una razón emocional. «Nuestro presidente, Santiago Rodríguez, es cacereño. Pero esta comunidad es una tierra de oportunidades y tiene una serie de factores que nos han impulsado a ubicarnos aquí, como el suelo industrial disponible, el clima, la potencia energética solar, el apoyo institucional o la calidad de vida», destacó el delegado de Ingenostrum.

Otro de los temas que se abordaron durante la mesa redonda fueron las carencias que aún presenta la región. Para José Luis Morlanes, uno de los aspectos a mejorar es la proactividad de la administración a la hora de recibir y apoyar proyectos. «Puede ser una virtud, pero si se lleva al extremo se puede convertir en un defecto», destacó.

En esta misma línea coincidió Emilio Aunión, quien explicó cómo esa actitud proactiva les ha facilitado la implantación de ciertos proyectos, tanto de centros de datos como de energías renovables. Sin embargo, también señaló algunas dificultades. «Si tuviera que ponerle un pero, sería la tramitación de algunos proyectos urbanísticos ya que son complejos, llevan tiempo y participan muchos agentes sectoriales. Creo que hay que mejorarlo y poder desarrollarlos con más madurez y tiempo».

Por su parte, Gonzalo Murillo puso el foco en la falta de personal cualificado procedente de la Formación Profesional, y reivindicó la importancia de apostar por este sistema educativo. «En nuestra industria tenemos carencias de personal formado, por ejemplo, no encontramos un buen gerente de mantenimiento», apuntó.

Comunicaciones y ahorro

También se abordó el tema de las comunicaciones, que en muchos casos limitan la implantación de potencia industrial en la región. Pero para Murillo esto no fue un punto en contra, sino a favor. «Buscamos una ubicación que fuera estratégica dentro del cultivo. Nos instalamos en Lobón y, en un radio de 100 kilómetros, alcanzamos Vegas Altas, Tierra de Barros, Vegas Bajas, parte de Portugal y Cáceres, que son las principales áreas productivas», explicó.

Esta decisión no solo permite ahorrar en costes de transporte para los productores, sino que también reduce la huella de carbono. «La aceituna recorre menos kilómetros, el impacto ambiental es menor. Cuando el precio del aceite es alto, el productor no se fija tanto, porque el margen es cómodo, pero cuando se tensiona, este factor juega a nuestro favor», explicó.

Hidrógeno verde

Otro de los aspectos que demuestran el potencial de Extremadura es su capacidad para producir hidrógeno verde. El gerente de Alter Enersun destacó que, si se analiza la historia de la humanidad, disponer de energía «abundante y barata» siempre ha sido una palanca para el progreso de la comunidad. «La región tiene la posibilidad y la realidad de contar con una gran cantidad de energía limpia y asequible, por eso debe utilizarla como un atractivo para atraer inversión industrial», explicó.

Además, subrayó que el hidrógeno representa una oportunidad indiscutible no solo para España, sino también para aquellas comunidades que ya han avanzado en su transición energética, como es el caso de Extremadura. «Seguramente, a partir de 2030, Extremadura será una de las comunidades más importantes de España y de Europa en la producción de hidrógeno, porque reúne todos los factores y cifras necesarias para convertirse en un gran productor», concluyó

«Los extremeños tenemos que quitarnos los complejos y pensar en grande» Rafael Mateos

«A veces hay que repasar en alto los logros, y darnos cuenta de por qué somos una tierra atractiva para las empresas»

Datos y energía

La región también tiene potencial para convertirse en un nodo esencial dentro de la infraestructura digital europea. Ingenostrum es una de las empresas que ya está trabajando en esa dirección con Nostrum Evergreen, un nuevo megacentro de datos ubicado en Badajoz.

«Nosotros hemos apostado por vectores que van unidos: energía y dato. Hemos visto que el enclave de la región es un nodo de digitalización perfecto. Por un lado, entra la fibra por Sines y nos conecta con el continente, por lo que estamos en ese corredor o en esa autopista del dato», explicó Emilio Aunión.

El delegado de Ingenostrum en Extremadura señaló que la elección de Badajoz y Cáceres como sedes de implantación no es casual, y mencionó el proyecto buque insignia de la compañía, CC Green. Y señaló que «desgraciadamente» el proyecto no está donde debería debido a la tramitación urbanística ya mencionados anteriormente.

Aunión también subrayó la relevancia actual de CC Green, que, según afirmó, «hoy es más necesario que nunca», ya que con la implantación del nuevo centro de datos de Badajoz y la potencia que tendrá «superará» la que tiene Madrid.

«Queremos convertir a Extremadura en un centro de innovación y desarrollo tecnológico», reafirmó.

El creciente interés por España como destino para estas infraestructuras se debe, en parte, a que países como Irlanda, Holanda y Bélgica han limitado o prohibido su expansión por el elevado consumo energético que implican. «Los centros de datos irán donde esté la energía», señaló Morlanes, y recordó que Madrid, a pesar de querer atraer estas inversiones, no genera «ni un solo megavatio». También puso como ejemplo el valor económico y el IBI que este tipo de proyectos puede dejar. «Es una oportunidad que Extremadura tiene que aprovechar y tiene que hacer virtud de tener toda esa cantidad de energía. Para traer inversión y generar un sector industrial».

«Capacidad para superar»

La región no solo exporta productos agrícolas, sino también conocimiento y tecnología. Murillo compartió su experiencia personal sobre cómo, junto a dos compañeros, creó una startup de agricultura de precisión que fue adquirida por la mayor compañía del sector a nivel mundial.

Uno de los grandes desafíos actuales es mantener la competitividad frente a mercados menos regulados. «Nosotros tenemos más restricciones y exigencias, por eso necesitamos producir más con menos y hacerlo de forma estable en el tiempo», apuntó. La solución pasa por utilizar nuevas herramientas de optimización de recursos y apostar por prácticas sostenibles que permitan reducir el uso de materias activas. «Trabajamos con suelos ricos en actividad microbiológica que actúan como defensa natural frente a patógenos y que reducen la necesidad de tratamientos químicos». «Tenemos un escenario de retos, pero también el conocimiento y la capacidad para superarlos. Podemos ser una región referente en agricultura», subrayó.

Por último, se abordó la cuestión de si es compatible la actividad del sector primario con el desarrollo de grandes parques de energías renovables. José Luis Morlanes puso como ejemplo una planta fotovoltaica de 132 megavatios que tienen ubicada en Cáceres, construida sobre una tierra que anteriormente no tenía apenas aprovechamiento y donde solo pastaban ovejas.

«Hemos instalado esta planta, que probablemente pague cerca de 20 millones de euros en impuestos a lo largo de su vida útil, y las ovejas siguen allí, además de formar parte de la Denominación de Origen de la Torta del Casar», explicó.

Morlanes añadió que plantear un «dilema» entre la fotovoltaica y el sector primario «no tiene sentido», y concluyó defendiendo la compatibilidad entre ambos modelos.