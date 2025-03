Los expertos consideran que el principal reto en la sanidad es que los pacientes «conozcan su coste»

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Domingo, 16 de octubre 2022, 08:16 Comenta Compartir

Varios expertos se reunieron esta semana en la mesa redonda 'Los retos del ecosistema de salud', organizada por HOY y San Telmo, y patrocinada por BBVA, en la que se trataron varios temas que tienen gran impacto en la sociedad española: la sanidad pública y privada, el papel de los pacientes en un mundo de cambio o cómo afectará la tecnología a la gestión de hospitales son algunas de las cuestiones, entre otras, que más se plantean en el entorno sanitario.

Este sector tiene varios retos, como la falta de profesionales en hospitales, la flexibilización de las infraestructuras, la relación médico y paciente o las diferencias regionales entre sistemas de salud. En definitiva, varios elementos sobre los que se debe debatir o intentar, al menos, arrojar algo de luz.

Como hizo Vicente Alonso, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud (SES). Para él, son tres los grandes retos que hay que superar para determinar el futuro de la sanidad extremeña. A saber: el nuevo perfil del paciente y consumidor, transformación digital y transformación tecnológica y terapéutica. «Está claro que el envejecimiento de la pirámide poblacional y las enfermedades crónicas suponen un reto para atender un incremento para el que no estábamos preparados. Pero hay que entender la forma de pensar de los nuevos pacientes, están preocupados por prevenir enfermedades, adelantarse a ello», aseguró Alonso, que considera que se estará más pendiente del axioma «prevenir antes que curar».

Del mismo modo, señaló que en un futuro estos retos se irán acentuando y necesitarán pasar de un ecosistema sanitario a otro de salud y adaptación a todos los niveles. «La prevención y el estado del bienestar son grandes protagonistas. Se vio que la transformación digital, en pandemia, es un elemento a impulsar, que viene para quedarse de una manera decidida para cambiar la asistencia sanitaria».

Por otro lado, en cuanto a las tecnologías que más impactarán en un futuro se ha referido, sobre todo a la inteligencia artificial. Eso sin olvidar además avances en genética, nuevos fármacos en la medicina personalizada, investigación en células tumorales, nuevas terapias que están suponiendo una renovación muy importante… «No vale introducir tecnologías así como así, hay que compartir riesgos», destacó. Por lo que Alonso apuesta por tener una industria que se comparta, y que se haga entre lo público y lo privado: «Necesitamos que se pueda tener un objetivo común y atender estos retos».

Sobre las nuevas generaciones quiso incidir un poco más. Alonso cree que estas tienen interés en mantener su salud a raya. Que tienen más conocimiento, hábitos más saludables. «Sin embargo, probablemente, no conocen lo que implica el gasto sanitario, el gran desconocido».

El papel de las aseguradoras

Por su parte, Javier García Hidalgo, director territorial de ASISA en Extremadura, dio la visión de las aseguradoras. Para él, el primer reto es el de los incrementos de costes que se vienen soportando no solo por la pandemia, que lo ha acelerado, sino por el incremento de la inflación, la concentración de la oferta hospitalaria —que aumenta el coste de aseguradores— o la entrada de la innovación y la tecnología en el mundo hospitalario.

«Asimismo, veremos cómo se hacen las pólizas, y si queremos aumentar su número, hay que hacerlo, porque vendemos mucho menos que otros países con la misma oferta». García Hidalgo cree que hay que ser muy consciente de la vigencia de las pólizas, aunque hay un problema: se calcula conforme a la edad y se debe hacer un reparto más equitativo.

Esto está unido a la incorporación de nuevos actores y clientes al mercado. Gran parte de las nuevas incorporaciones tiene una media de en torno a 30 años por lo que las aseguradoras tienen que resolver sus inquietudes en un nuevo mercado que se irá agrandando. Y cabe destacar que García Hidalgo dio un dato muy relevante para entender el funcionamiento de estas: del 100% de las primas que se cobra, el 80% es para prestaciones. Algo que en otro sector sería inviable. «Es un sector con una rentabilidad muy estrecha y a veces deficitario. El cliente de a pie no lo conoce».

Sobre la falta de profesionales, también aportó información. Lo primero, que hay una falta de personal médico que se focaliza en algunas especialidades, y desde las aseguradoras creen que el problema se va a agudizar. «70.000 profesionales se van a jubilar y con los nuevos planes contratarán a 50.000. Habrá menos médicos. Cerca del 50% de los que se presentan no tienen plaza, por lo que desde el sector privado se puede ayudar para contratar. Hay que ayudar al profesional, no hay que poner trabas. Y, para ello, se necesita más colaboración público-privada», declaró.

Un problema estructural

Del mismo modo, Federico Delgado, gerente del Hospital Quirón Salud de Cáceres, apuntó que esa falta de profesionales es un problema estructural, no coyuntural. Un problema de coordinación, de perspectivas. «Esto nos llevará entre los distintos territorios a una competencia de profesionales. O los producimos o los compramos. En una sociedad en la que continuamente queremos visualizar qué nichos de empleo tenemos para entrar en la actividad laboral habrá que incrementar la capacidad formativa. A cualquier nivel profesional», aconsejó.

«Si tengo dificultades para encontrar médicos, la enfermería debe especializarse. ¿Necesito tener un anestesista en cada quirófano? Pues mejor tener una enfermería especializada en según qué partes. Hay que abundar en una mayor especialización. No podemos dejar de decir que las incompatibilidades son problemáticas, pero también una oportunidad», aseguró.

Federico Delgado también quiso hablar sobre el nuevo paciente, más formado y con mayor conocimiento, aunque decidió enfocarlo más por la parte de la responsabilidad. Y puso de ejemplo: «Cada vez tenemos un usuario más formado, pero de la información que le interesa. Las pruebas diagnostican tiene costes completos y piden una resonancia o un TAC porque lo consideran así. El paciente ni sabe ni le importa el coste».

Así, para él, este tipo de pacientes se van a la sanidad privada si no les viene bien la salud pública. «En una sociedad garantista tenemos nuestros derechos y los exigimos. Pero si el resultado que yo quiero no lo obtengo, indemnización porque no he sido atentado correctamente. Solución: hacer al usuario partícipe».

Efectivamente, Delgado se refirió al copago, ya que para él hace falta un uso razonable de la sanidad. «Que se hagan cargo del 10% del coste. Es un coste personal grande utilizar herramientas sanitarias, o la estancia en un hospital, mucho más cara que un hotel. Ese 10% sería una fórmula de racionalización. Pero sé que tiene un coste político».

La gestión de la salud

Por último, Isabel Tovar, presidenta de SEDISA en Extremadura, repitió durante su intervención la palabra 'excelencia', que para ella debería estar presente siempre en gestión. «Habría que llevar a cabo una corresponsabilidad entre el paciente —que debería saber cuánto cuesta su proceso diferencial— y los profesionales. Utilizar plataformas tecnológicas que nos harían salvar los escollos si, en un ambiente de consenso, llegáramos al convencimiento de que sería bueno para la excelencia del sistema sanitario que el paciente fuera consciente del gasto. Se podrían utilizar esas plataformas para eliminar la burocracia. Mi obsesión son las personas».

Tovar no quiso dejar pasar la oportunidad de «humanizar» la sanidad. Y es que, para ella, si se consigue este propósito, disminuirá la percepción negativa de los pacientes «y viceversa, que los médicos se sientan parte de la estructura. Hay que implicar a los profesionales para que hagan un proceso sanitario de forma más dinámica. Hay que facilitar las relaciones entre la pública y la privada y entre los profesionales y los pacientes».

Asimismo, destacó la necesaria inclusión de una herramienta de formación en liderazgo empatía y gestión. Que haya fuertes campañas de concienciación y que los pacientes salgan de las consultas más satisfechos, más informados sobre lo que les está pasando, algo que podría paliar el déficit de profesionales. «Un profesional con algo de motivación trabaja mejor».