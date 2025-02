Experiencia diferenciada y sostenibilidad, los polos de atracción de los turistas de excelencia

E. Martínez Madrid Martes, 10 de octubre 2023, 18:05 Comenta Compartir

El turismo es uno de los sectores que más está aportando al crecimiento de la economía española tras la pandemia y la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Los expertos vaticinan que el turismo de excelencia, con hoteles, restaurantes y oferta de ocio diferenciada es el auténtico reclamo de los turistas que más gasto dejan en el país y que está generando que el turismo represente ya más del 12% del PIB nacional tras el desplome por la pandemia.

En este contexto, el III Foro Internacional de Turismo de Excelencia Turium que se ha celebrado este martes en Madrid ha sido un catalizador de talento gracias a participantes entre los que se encontraron algunas de las mentes más brillantes del sector. Entre ellos, Sarah Doyle, vicepresidenta de Design Hotels o Brice Cicconetti, director member success de Leading Hotels of the World. También hubo invitados de excepción como el violinista Ara Malikian o la directora de The University of the Underground, Nelly Ben Hayoun.

En una de estas conversaciones, Sara Doyle puso el foco en los viajes con propósito. Desde Design Hotels ponen en contacto a clientes que buscan una experiencia de viaje única y personalizada con hoteles con encanto en todo el mundo. De hecho, su objetivo no es aumentar cada año el portfolio de hoteles, sino cómo involucran esos establecimientos al turista con el entorno. Doyle aseguró que «el diseño es una de las armas más poderosas, porque el diseño se convierte en cultura, y la cultura transforma a las personas». Por ello, no buscan incorporar hoteles de cinco estrellas, sino que se diferencien por su diseño, su forma de relacionarse con el cliente. En España tienen socios en Mallorca, Barcelona y Madrid.

La inversión también fue uno de las claves que se discutieron en el foro, siendo la mayor garantía de futuro del sector turístico. Los expertos reunidos coincidieron en que la sostenibilidad y la experiencia del cliente son muy importantes, pero siempre que sean rentables para el negocio, ya que de otra forma la empresa cerraría y nada sería posible.

Por su parte, Brice Cicconetti destacó la excelencia como clave del éxito. Un turismo que cuide tanto a los viajeros como a los destinos. El director en Europa Member Success de LHW indicó que no piden unos determinados estándares de calidad a los hoteles que forman parte de esta certificación en todo el mundo -más de 400-, sino calidad en sí. «Los hoteles compiten entre sí para alcanzar la excelencia», indicó.

El directivo tiene claro que el talento tiene que ver con el equipo y con la energía que se forma dentro de un hotel. Además, la creatividad y la disrupción forma parte del talento, estar siempre fuera de la zona de confort. Por último, Cicconetti definió el talento como pasión y bromeó asegurando que todos los directores de hoteles que forman parte de su firma tienen «cierto grado de locura». El viajero de sus hoteles es exigente, que no le molesta pagar más pero quiere mayor calidad, privacidad y personalización.

Otros ponentes relevantes que acudieron a la cita fueron Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches; María Porto, directora de Porto Gallery; James McBride, cofundador y CEO de NIHI Hotels, que dio una conferencia titulada '¿Cómo conseguir ser el mejor hotel del mundo?'.

Temas

Turismo

Turistas