HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro Óscar López, durante la rueda de prensa. EFE

El Estado abonará en una única paga antes de fin de diciembre la subida del 2,5% a los funcionarios

Gobiernos regionales, ayuntamientos y diputaciones decidirán cuándo ingresarán a sus empleados públicos el incremento retroactivo para este año tras aprobarlo hoy el Consejo de Ministros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:18

Comenta

Fin a la congelación salarial para los más de 3,5 millones de empleados públicos. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ... ley por el que se acuerda elevar las retribuciones de los funcionarios un 11,5% durante el periodo 2025 a 2027 que les permitirá mantener el poder adquisitivo en estos cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas
  9. 9

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  10. 10

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Estado abonará en una única paga antes de fin de diciembre la subida del 2,5% a los funcionarios

El Estado abonará en una única paga antes de fin de diciembre la subida del 2,5% a los funcionarios