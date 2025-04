España desembarca en Uzbekistán para suplir el comercio perdido en Rusia

Alla Ziniakova Moscú Viernes, 3 de marzo 2023, 17:36 Comenta Compartir

La secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, Xiana Méndez, acaba de finalizar una visita de dos días a Tashkent, capital de Uzbekistán, para impulsar el comercio con este país centroasiático. Ambos países han acordado desarrollar una hoja de ruta para la cooperación económica con medidas para expandir el comercio bilateral, organizar exposiciones y ferias, eliminar barreras aduaneras, además de impulsar el establecimiento de empresas.

El acuerdo se alcanzó en el foro empresarial uzbeko-español celebrado este miércoles en Tashkent, según informa el servicio de prensa del Ministerio de Inversiones, Industria y Comercio de la república. Al foro asistieron autoridades uzbekas y españolas y más de un centenar de empresas de ambos países.

Los participantes en los eventos destacaron la efectividad de las reformas llevadas a cabo en la república centroasiática: la liberalización del mercado de divisas, la reducciones en el terreno fiscal, la creación de zonas económicas de libre comercio, la implementación de políticas de desarrollo industrial y ayuda a los emprendedores.

Se puso de manifiesto que Uzbekistán ostenta el estatus de beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG +) que la Unión Europea proporciona a países en desarrollo, lo que ha posibilitado que el país aumentara el año pasado las exportaciones de bienes y servicios a la UE en un 50%. A España, en particular, en 2.5 veces.

En el foro empresarial en Tashkent, los representantes del país anfitrión propusieron iniciativas para mejorar el uso de las ventajas competitivas de ambos estados a fin de fomentar las asociaciones de inversión en sectores prioritarios, que incluyen industria automotriz y producción de repuestos y componentes, productos farmacéuticos, industria textil, alimentación, agricultura y desarrollo de servicios públicos.

Tal y como explicaron los ponentes, España y Uzbekistán son miembros de grandes asociaciones regionales con regímenes de libre comercio, lo que crea oportunidades adicionales para ampliar las relaciones comerciales entre los empresarios de estos dos países. El servicio de prensa del Ministerio de Inversiones, Industria y Comercio informó que representantes de la comunidad empresarial firmaron una serie de acuerdos en las áreas de gestión del agua y la construcción de instalaciones de hidrotratamiento en diferentes regiones de Uzbekistán.

Al margen del foro empresarial, se llevó a cabo una reunión de jefes de delegación en un formato reducido. Las partes acordaron aumentar el volumen de las entregas mutuas de productos farmacéuticos, textiles, metales no ferrosos, equipos eléctricos y productos agrícolas. Además, se llegó a un acuerdo para la apertura de representaciones comerciales, así como la realización de exposiciones «Made in Uzbekistan» y «Made in Spain».

El foro del miércoles tuvo lugar en el International Hotel Tashkent. Por la tarde se celebró la primera reunión de la Comisión Intergubernamental entre la República de Uzbekistán y el Reino de España sobre comercio y cooperación económica, a la que asistieron los responsables de los ministerios y departamentos pertinentes de ambos países. El jueves, Méndez viajó a Samarkanda en uno de los trenes Talgo que operan en Uzbekistán y, a su regreso a Tashkent, se firmó el Protocolo Financiero por un valor de 250 millones de euros para propiciar las inversiones de empresas españolas en Uzbekistán.

En esta gran aproximación entre España y el país centroasiático han estado presentes empresas como Talgo, IDOM, Aqualia, Ibertest, Airbus y Viveros Verón. La organización en el lado español ha corrido a cargo de la Cámara de Comercio, la Secretaría de Estado de Comercio a través del ICEX, la CEOE, la Embajada española en Moscú y los tres representantes españoles destacados actualmente en Tashkent, entre ellos el encargado de negocios, Gonzalo Fournier, en cuya residencia tuvo lugar la recepción oficial del jueves.

Esta, por ahora, exigua representación constituye el embrión para convertirse pronto en embajada permanente. Persigue reforzar la presencia de España en Uzbekistán y prestar servicios a las empresas españolas. Se trata de un mercado de más de 36 millones de consumidores, con una economía, que presenta el mayor índice de crecimiento de toda Asia Central. Según algunos de los asistentes al foro, «Uzbekistán se está convirtiendo en la referencia regional» entre China y Rusia «está destronando a Kazajistán», que estaba siendo hasta ahora el foco de atención por parte del empresariado europeo.

Según señala Fournier, «España ya ha ofrecido celebrar una nueva comisión mixta, esta vez en el sector transporte. Talgo es esencial en la vertebración territorial de Uzbekistán. Ya hay 6 trenes que enlazan Taskent con Samarkanda y Bujará y el proyecto es que lleguen a Jivá. España pretende volver a ser la embajada de Uzbekistán en el mundo como lo fue con Ruy González de Clavijo en la época del rey Enrique III de Castilla».