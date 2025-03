Yolanda Díaz reactiva la batalla contra la deslocalización de las empresas

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reactivado la batalla contra la deslocalización de las empresas que inició su partido cuando Ferrovial anunció el traslado de ... su sede a Países Bajos. A raíz de esta decisión de la compañía presidida por Rafael del Pino que no sentó nada bien al Gobierno, Unidas Podemos presentó en el Congreso una proposición de ley con medidas contra la deslocalización de actividades económicas estratégicas que hayan recibido ayudas públicas con la intención de vetar estos movimientos. Para ello, se pretendía obligar a las compañías que cambiaran su sede o actividad a otro país a devolver todas las ayudas públicas recibidas durante los últimos diez años, incluyendo además los intereses de demora desde el pago de la subvención hasta el reintegro.

Pero más de un año después, esta ley sigue dormida en el Congreso, como tantas otras, no así en el País Vasco, que lo aprobó recientemente. Así, la ministra de Trabajo aprovechó para volver a enarbolar la bandera contra la deslocalización empresarial durante la visita que realizó este miércoles a Asturias para apoyar a los trabajadores de Saint-Gobain tras la decisión de la multinacional francesa de cerrar la planta de Sekurit en Avilés.

«Haré todo lo posible para evitarlo»

«Hemos presentado una ley que evite las deslocalizaciones en un país. Somos víctimas de procesos de deslocalización porque la legislación española permite esto. Esperemos que esta norma salga adelante», defendió Díaz, que señaló que «la asignatura pendiente es que esto que está sucediendo en Avilés no vuelva a pasar más».

La vicepresidenta además avanzó que el Gobierno exigirá a Saint-Gobain que devuelva todos los incentivos al empleo que haya recibido desde el año 2023, aunque no cuantificó la cantidad que podrían suponer estas bonificaciones.

Díaz mostró su apoyo a los trabajadores de Saint-Gobain pero reconoció que carece de competencias en la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha iniciado la compañía. No obstante, precisó que su ministerio «hará todo lo posible para evitarlo» y ayudará en lo que pueda para garantizar el mantenimiento del empleo. «Sí, sin lugar a dudas la situación es solucionable. Quiero reunirme con el presidente del Principado porque las competencias radican aquí, y si desde luego sumamos y actuamos conjuntamente, podemos impedirlo. Yo lamento muchísimo, lo he dicho a la presidenta y a los miembros del comité, no tener competencias en este expediente», manifestó.