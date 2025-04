Vocento obtiene un beneficio de 12,9 millones en 2022

R. C.

Vocento ha cerrado 2022 con un beneficio neto de 12,9 millones de euros gracias a una mejoría en los ingresos del grupo y a pesar del incremento de costes como el de la energía y las materias primas (papel, planchas...) y de la inversión realizada en Relevo. Con todos estos datos, el alza de ingresos ha sido del 5,2% respecto a 2021 consolidando sobre su nuevo perímetro la fase de diversificación de actividad y crecimiento iniciada en 2017, según señala la compañía, que ha presentado este lunes sus resultados anuales.

Los ingresos de explotación alcanzaron los 345 millones de euros, con un 5,2% de incremento respecto a 2021, consolidando sobre su nuevo perímetro la fase de diversificación y crecimiento iniciada en 2017. Además, el resultado de explotación (Ebitda) ha sido de 33,5 billones, que supera al del ejercicio anterior proforma, pese al incremento del coste de la energía, de materias primas (papel, planchas…) y la inversión realizada en Relevo.

Por su parte, las ventas de ejemplares alcanzaron los 106,4 millones en 2022, un 5,6% menos respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, durante el año pasado, el número de los suscriptores digitales de pago aumentó un 28%, hasta los 115.000, contribuyendo a mayor peso del margen digital de lectores.

En el caso de los ingresos publicitarios, crecen hasta los 152,5 millones de euros, un 4,1% más respecto a 2021. Las marcas de Vocento registran un mejor comportamiento en 2022 en publicidad que el conjunto del mercado (un alza del 4,1% frente al 0,8%), al igual que ha ocurrido en publicidad 'online' (un 5,2% de la empresa frente al 3,7% del mercado). Sumando a los ingresos de publicidad digital los de 'e-commerce', el peso digital sobre el total de publicidad alcanza en 50,7%.

Por su parte, Relevo sigue cumpliendo todos sus hitos de acuerdo con su plan de negocio. Cabe destacar que ha superado el objetivo marcado en 2022 con más de 0,5 millones de usuarios en redes sociales fijándose como objetivo en 2023 alcanzar los 1,5 millones. El periódico deportivo es líder en 'engagement' (fidelización) en Twitter, Instagram y TikTok y en seguidores en Twitch.

En este contexto, el capítulo de 'otros ingresos' aumenta un 25,2% por los negocios de Diversificación, lo que representa 17,3 millones más respecto a 2021. Destaca la mayor actividad en las divisiones de Gastronomía (un 37% más) y Agencias (33% superior). Para 2023, el grupo prevé que el 33% del Ebitda (sin contar con la estructura) provenga de la Diversificación (Clasificados, Agencias, Servicios Digitales y Gastronomía), frente al 21% actual.

La adquisición de la agencia creativa &Rósas, combinada con Tango, Melé y ProAgency, permitirá a Vocento impulsar su posicionamiento en la industria publicitaria y crear la red de agencias independientes más relevante del mercado español. En Clasificados, además del impulso del negocio de servicios digitales de LDK, el Grupo contempla la posibilidad de adquirir compañías líderes en digitalización de pymes. Y en cuanto al área de Gastronomía, en 2023 empezará a estudiar la primera promoción del Grado de Gastronomía e Innovación Culinaria de MACC (Madrid Culinary Campus), tras haberse constituido la AIE al 50% entre la Universidad Pontificia Comillas y Vocento.

Con un balance consolidado de 430 millones de euros al cierre del ejercicio, la deuda financiera neta de Vocento fue de 8,9 millones de euros, excluyendo alquileres capitalizados (20,8 millones de euros), reflejando el pago del dividendo de 2021 (5,4 millones de euros) y la menor generación de caja ordinaria. Durante 2022 se ha generado una caja positiva de la operativa ordinaria por 4,5 millones, siendo el impacto agregado en la misma de los mayores precios de materias primas y energía, y de la apuesta por Relevo, de -15,8 millones de euros.

También destaca la aprobación del Plan de Sostenibilidad 2023-2026, que se estructura en torno a tres ejes de actuación: Ambiental, Social y Gobierno Corporativo. En cuanto a los objetivos Ambientales, Vocento se compromete con el Acuerdo de París y con la circularidad avanzando hacia una empresa Residuos 0. El eje Social apuesta por el empleo de calidad, crear una cultura más diversa con un 40% de mujeres en posiciones directivas y con más diversidad intergeneracional. Y, dentro de Gobierno Corporativo, el Grupo apuesta por reforzar la cultura de la Sostenibilidad implicando a toda la cadena de suministros.

Adquisición de &Rosàs

En este contexto, Vocento ha anunciado la adquisición de &Rosàs, una de las agencias más prestigiosas del país, en una operación con la que el grupo ha impulsado su posicionamiento en la industria publicitaria. Se trata de la agencia creativa independiente que más Premios Eficacia ha ganado a lo largo de la historia de los galardones; elegida por los profesionales del sector como la primera agencia en el ranking Best Creative Agency to Work For y la segunda agencia independiente en creatividad, según el estudio de Scopen. Además, ha sido la segunda agencia independiente que más premios ha ganado en 2022, según la revista Anuncios.

Con esta operación, Vocento impulsa su posicionamiento en la industria publicitaria. El consejero delegado del grupo, Luis Enríquez, ha indicado que «buscamos siempre el mejor talento y &Rosàs es una prueba inapelable. Es un paso más en nuestra apuesta por la comunicación en todas sus formas mientras seguimos consolidando la diversificación del grupo en este y otros sectores». Vocento entró en el mundo de las agencias en 2017 y, desde entonces, ha ido mejorando los datos hasta alcanzar a cierre de 2022 unos ingresos agregados de 26 millones de euros.

