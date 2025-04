«Tener beneficios es una cosa muy buena», afirma Juan Roig tras ganar Mercadona 718 millones

Lucía Palacios Madrid Martes, 14 de marzo 2023, 11:46 | Actualizado 16:54h. Comenta Compartir

En un momento en el que los empresarios están sufriendo una campaña de ataques, incluso desde el propio Gobierno, Juan Roig, presidente de Mercadona, el gigante de la alimentación en España, hizo un profundo alegato en defensa de los empresarios «Tener beneficios es una cosa muy buena. En España parece que lo queremos ocultar», denunció. Así es como inició este martes su tradicional rueda de prensa de los resultados anuales de la compañía valenciana que, una vez más, volvió a exhibir músculo y obtuvo una facturación récord de 31.041 millones de euros en 2022 gracias a la escalada de la inflación e incrementó su beneficio un 5% hasta los 718 millones.

Eso sí, Roig precisó que lo que «no es saludable, no es bueno» es que tener beneficios se convierta en «el principal objetivo», ya que –abogó- «hay que hacerlo compatible y compartirlo con toda la sociedad, con los cinco componentes»: clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y capital.

El presidente además advirtió que «si no hay beneficio, no se puede reinvertir, mantener una empresa, actualizar sus activos…». Por eso, desde la tribuna en la que cada año se enfrenta a los medios de comunicación en la sede de Mercadona en Paterna (Valencia) hizo una petición: «Hay que transmitir este mensaje a la sociedad: los beneficios es una cosa indispensable y necesaria y cuantos más beneficios se tengan, mejor».

De igual manera, defendió con uñas y dientes el valor que los empresarios tienen en la sociedad, a los que les otorgó el papel protagonista en la creación de riqueza.

«Creemos firmemente que los empresarios, directivos y trabajadores somos los que generamos riqueza en un país. Cuantos más empresarios tenga un país, más riqueza habrá. Y cuanto más beneficio haya, mejor», incidió.

«Hemos subido los precios una burrada»

Así, Roig se mostró «muy orgulloso» de los 99.000 trabajadores de Mercadona que «se han dejado la piel» para paliar el impacto de la inflación en el bolsillo de sus clientes. Pese a que han sabido «gestionar muy bien» la empresa, admitió que no han conseguido frenar el fuerte alza de los precios en la alimentación.

«Hemos subido una burrada los precios», reconoció Roig, quien, sin embargo, explicó que los costes para su compañía se han incrementado un 12% y ellos a los clientes les han trasladado solo el 10%. Por ello, su margen ha caído en 140 millones, un -0,6%, y su rentabilidad ha sido una de las más bajas de la historia. «Si no hubiéramos subido los precios, el desastre en la cadena de producción hubiera sido impresionante», se justificó.

«Muy preocupados» por la inflación

Roig tampoco tuvo reparos a la hora de reconocer que «la inflación les tiene muy preocupados» y admitir que esta escalada de los precios está detrás de esta subida sin precedentes de su facturación, que aumentó en 2022 un 11% hasta los 31.041 millones. «Ningún año hemos dado un salto tan grande. Tendríamos que haber vendido menos de 30.000 millones», admitió.

El beneficio neto, después de que el año pasado cayeran y no lograran cumplir objetivos azotado por el encarecimiento de la energía, volvió a la senda positiva y creció un 5% hasta los 718 millones, aún una cantidad inferior a la de 2020. Pero además habría que sumar otros 405 millones de beneficios que la empresa repartió entre sus trabajadores.

Otro récord que volvió a batir es el de empleo. Mercadona consiguió crear 3.000 nuevos puestos de trabajo, 2.000 en España y 1.000 más en Portugal, y se consolida así como la empresa española con más trabajadores, que rozan ya los 100.000.

«Topar precios es una ilusión»

El gran reto que tiene por delante Mercadona es bajar los precios, que en febrero marcaron una subida histórica de más del 16%, según los datos publicados este martes por el INE. «Queremos bajar los precios pero va a depender de muchos acontecimientos», admitió Roig, quien en cualquier caso defendió que nunca lo harán «de manera artificial», es decir, bajando la calidad, reduciendo tamaño o afectando a la sostenibilidad.

Lo que sí rechazó frontalmente es la idea de topar los precios, que defiende Unidas Podemos. «Topar los precios no es posible, es como decir que el agua no moje. Toparlos es una ilusión. Se compensarían con otros productos», aseguró Roig, quien explicó que esto depende de la oferta y la demanda. Además, abogó por generar un «buen caldo de cultivo» para atraer y retener a las empresas y, así, evitar fugas como la de Ferrovial. «Lo que me gustaría es que todas las empresas, incluida Google, tengan la sede en España. Pero tenemos que entender que las reglas del juego en Europa permiten la libertad de movimiento», señaló.

100 millones para Roig Juan Roig no quiso evitar entrar en las polémicas que están ahora de actualidad, como son los elevados sueldos de algunos directivos, y, así, en un ejercicio de transparencia, él mismo contó a los periodistas presentes en Valencia el dinero que ganó en 2022 como presidente de Mercadona, cercano a los 100 millones de euros. Concretamente, Roig detalló que su salario como presidente de Mercadona asciende a 11 millones de euros y que además ingresó un dividendo de 88 millones el año pasado por las acciones que tiene de la compañía.

