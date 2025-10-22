HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Javier de Paz, en una imagen de archivo. RC

Telefónica releva a Javier de Paz del consejo tras 18 años

Mantiene la presidencia de Movistar+ y el exdirigente socialista pasará a ser director adjunto al presidente Murtra

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:14

Telefónica ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la salida del consejo de Javier de Paz tras 18 años de permanencia en el máximo organo de decisión de la operadora. Fue nombrado por César Alierta en 2006 y ha sido el enlace entre la operadora con el PSOE y el Gobierno en mandatos socialistas, ya que fue secretario general de las Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva del PSOE entre 1984 y 1993.

De Paz se mantuvo en el consejo bajo las presidencias de José María Álvarez Pallete y la llegada de Marc Murtra el pasado mes de enero, pero ahora pasará a desempeñar funciones ejecutivas en el grupo, como director adjunto al presidente y como responsable de Infraestructuras (Telefónica Infra), Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa. Además, mantiene su puesto como presidente del consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital, (Movistar+).

A consecuencia de esta salida, el consejo de administración, que se reunió este miércoles, aprobó a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el nombramiento de César Mascaraque como consejero de la compañía en sustitución de De Paz. Desde la compañía aluden a una renuncia voluntaria por «razones personales» y a la nueva tarea de desempeñar «nuevas funciones ejecutivas» como la causa de esta salida.

De este modo, Mascaraque, que entró en el consejo de Telefónica en Brasil a finales del pasado abril, tomará el relevo de Javier de Paz en el consejo de administración del grupo en calidad de vocal independiente a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno y por el procedimiento de cooptación. El consejo de administración de Telefónica cuenta con nueve vocales independientes, lo que supone un 60% del total de los asientos del máximo órgano de decisión de la compañía.

Mascaraque ha trabajado, entre otras compañías, en Google (como responsable del desarrollo de negocio para el sur de Europa y mercados emergentes) y en IAC Search and Media, donde se desempeñó como director general de Operaciones en Europa. Además, fundó Finexia en Reino Unido, una plataforma 'online' de financiación de pymes, y BPM Marketing en Irlanda.

A consecuencia de los mencionados movimientos, Telefónica ha nombrado como presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y Regulación a Ana María Salas Andrés, que sustituirá en el cargo a Javier de Paz.

