Telefónica gana a Hacienda por impuestos pagados de más entre 2008 y 2011 Sede central de Telefónica en Madrid. / Reuters El Tribunal Económico-Administrativo Central da la razón a la empresa por un recurso de 2015, aunque no se conoce aún cuál será la cantidad que deba devolver el Estado EDURNE MARTÍNEZ Madrid Miércoles, 23 enero 2019, 13:17

Telefónica recibirá las cantidades pagadas «en exceso» por el Impuesto de Sociedades entre 2008 y 2011 por parte de Hacienda. Así lo ha resuelto este miércoles el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), según ha comunicado la compañía de telecomunicaciones con un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía tenía un pleito con Hacienda relativo a este tributo. Las inspecciones fiscales de 2008 a 2011 se cerraron en 2015 con el levantamiento de actas de 206 millones de euros a la Agencia Tributaria y con discrepancia sobre el criterio de utilización de bases imponibles negativas. Este último punto fue lo que se recurrió por parte de la empresa y ahora La resolución sobre este último punto fue recurrida por la empresa y ahora el TEAC la ha estimado parcialmente.

Lo que no se conoce es cuál es la cantidad que le tendrá que devolver Hacienda a la empresa. Desde Telefónica no confirman el dato y desde el Ministerio explican que no hacen comentarios sobre contribuyentes concretos. Eso sí, fuentes de la compañía afirman a este diario que es una «buena noticia» para Telefónica.

«En este momento no resulta posible cuantificar con exactitud el importe de dichas devoluciones (…) porque se refiere a las cuotas tributarias pagadas en exceso y a los intereses de demora que Telefónica habrá de percibir«, explica la compañía en su comunicado.

Telefónica recuerda también que esta resolución sobre este litigio sobre el criterio de utilización de bases imponibles negativas, «no es firme».