HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica se reúne con los sindicatos para anunciar el ERE que se cerrará antes de fin de año

La operadora realiza el primer gran ajuste de empleo de la era Murtra y desde que el Gobierno es el principal accionista de la compañía

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Telefónica está comunicando en este momento a los sindicatos el nuevo proceso de regulación de empleo que afectará a miles de trabajadores. El nuevo ERE ... estará incluido en la previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030 proyectado en el nuevo plan estratégico que la compañía presentó el pasado 4 de noviembre y será el noveno que acomete la compañía en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    La masonería vuelve a Badajoz
  5. 5

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7

    Políticos extremeños que decidieron irse
  8. 8 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  9. 9

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  10. 10

    21-D: El coste económico de unas elecciones en solitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Telefónica se reúne con los sindicatos para anunciar el ERE que se cerrará antes de fin de año

Telefónica se reúne con los sindicatos para anunciar el ERE que se cerrará antes de fin de año