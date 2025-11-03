Telefónica encarga la venta de su histórica sede en el centro de Madrid

Protagonista literario en 'La llama' de Arturo Barea, dentro de 'La forja de un rebelde', o kilómetro cero de las comunicaciones durante el siglo XX, « ... La Telefónica», como se conoce a la histórica sede de la compañía en la Gran Vía madrileña, busca nuevo propietario. La multinacional española pretende desprenderse de este emblemático edificio del skyline de Madrid, según fuentes de mercado contrastadas por este periódico.

El encargo, según adelanta el diario Expansión, está en manos del banco de inversión Rothschild, que estaría sondeando el interés de fondos de inversión, patrimonialistas y grandes fortunas para el traspaso del edificio, valorado en cerca de 300 millones de euros.

La noticia se conoce a menos de 24 horas de que Marc Murtra y su equipo directivo desvelen el nuevo plan estratégico sobre el que pivotará la telco española en los próximos años. Una hoja de ruta en la que se contempla la desinversión de algunos inmuebles de la compañía en la capital.

No obstante, sobre la mesa hay otros temas mucho más relevantes y que generan más ruido en el sector: un plan de compras que materialice la visión de consolidación en el mundo de las telecomunicaciones, y un posible ERE que aligere la estructura de la compañía.

El plan de salidas se da por descontado en el mercado y entre los analistas. Con más de 25.000 empleados en España, el coste de la plantilla -señalan los expertos- necesita ser reducido. Además, si se pretende acometer un plan de adquisiciones, ya sea Vodafone España o la alemana 1&1, será necesario generar liquidez o espacio financiero para afrontar dichas operaciones.

Desde hace semanas, el directivo catalán ha dado el visto bueno a las desinversiones de Telefónica en Hispanoamérica, pero esos fondos no son suficientes para afrontar nuevas compras sin recurrir a financiación externa. Y solo hay dos vías: una ampliación de capital o un recorte de dividendos. O una tercera opción: aumentar la caja sin endeudarse más, lo que pasa, por un lado, por la venta del edificio de Gran Vía 28 y, por otro, quizás por ir más allá y plantear el traspaso del Distrito C, donde actualmente se ubican las oficinas centrales de la compañía.

Un edificio con mucha historia

Inaugurado en 1930 y diseñado por el arquitecto Ignacio de Cárdenas, este rascacielos se levanta en pleno centro de Madrid y es uno de los edificios más representativos de la Gran Vía. Con una altura cercana a los 90 metros, fue construido para albergar 40.000 líneas de telefonía automática que reemplazarían la central manual de la calle Mayor, además de servir como sede principal y presidencial de Telefónica, funciones que hoy se encuentran en el Distrito Telefónica, en Las Tablas.

El inmueble combina actualmente usos comerciales, culturales y de oficinas. En su interior se ubican la tienda insignia de Movistar y el Espacio Fundación Telefónica. Su valor en el mercado podría superar los 300 millones de euros.

Gracias a su ubicación privilegiada y a sus características arquitectónicas, el edificio posee un gran potencial para nuevos usos, como la creación de un hotel de lujo. No obstante, cualquier transformación deberá preservar su condición de bien patrimonial, ya que está protegido como inmueble singular.