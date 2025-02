Skoda pidió a los húngaros que le comprasen en plena opa sobre Talgo

Crecen las dificultades sobre la vía checa que defiende el Gobierno de España para bloquear a la opa sobre Talgo de Magyar Vagon. Y es que, según ha confirmado este periódico de fuentes conocedoras de las negociaciones, Skoda además de estar a la venta, ... se ofreció a la propia Magyar Vagon hace tan solo unas semanas, y en plena tramitación de la opa, para ser adquirida por el consorcio húngaro.

Diferentes analistas ya habían señalado problemas financieros de Skoda, una vieja escisión del grupo automovilístico europeo. De hecho, el pasado ejercicio cerró con unas pérdidas de 79 millones, aunque se habían explicado por las dificultades que todo el sector ferroviario arrastró tras la pandemia por la subida de costes y los problemas en la cadena de suministros. De hecho, la propia Talgo cerró el 2022 con unos resultados planos, solo con 1,4 millones de ganancias.

El hecho es que Skoda contrató a JP Morgan para que busque un comprador y representantes del banco americano se sentaron con miembros del consorcio húngaro hace solo unas semanas. El mandato recibido por el banco americano para esa reunión era ofrecer la venta de Skoda. Supone un nuevo giro que complica aún más la operación de la que depende el futuro de Talgo. Y es que mientras esa reunión tenía lugar, el Gobierno central buscaba articular con la propia Skoda una alternativa que pueda dejar en dique seco a la opa de 617 millones de euros que Magyar Vagon registró en marzo ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Moncloa recela de la propuesta magiar, pactada con los accionistas principales y la dirección de Talgo, por el respaldo que tiene de la Administración del presidente de Hungría, Viktor Orban. Su percepción hacia la alternativa checa, en cambio, es muy diferente e incluso podría ayudarla buscando socios financieros como CriteriaCaixa.

Skoda fue integrada en 2017 dentro del grupo PPF del multimillonario Petr Kellner. A raíz de su fallecimiento en 2021, fue su viuda, Renata Kellenerova, la que asumió las riendas y en 2023 afrontaron una reorganización de toda su estructura para hacer frente a las dificultades.

Análisis en el Consejo

La marca checa insiste en su interés por Talgo a la que se dirigió formalmente hace dos semanas para plantear una «integración de negocios». Una operación análoga a una fusión que fue respondida por el consejo de administración de Talgo el lunes 15 de julio. La compañía de origen vasco emplazó a Skoda para que en diez días detallara su plan industrial y aclarara si estaba dispuesta a realizar una opa alternativa a la de Magyar Vagon. El plazo expiraba este jueves y el fabricante español de trenes de alta velocidad confirmó que «ha recibido una comunicación de Skoda que va a analizar. El contenido es confidencial».

Talgo estudiará una respuesta en el seno de su consejo de administración presidido por Carlos de Palacio. Pero no hay mucha novedad. Según ha podido confirmar este medio de fuentes conocedoras de las negociaciones, el texto recibido este jueves difiere poco de la primera misiva. No hay, por lo tanto, ni detalles sobre el plan industrial, ni aclaración sobre el precio que Skoda estaría dispuesto a pagar por cada acción de Talgo, ni si está en condiciones de presentar una opa alternativa. Si la propuesta de los checos no va a más allá de una fusión o una compra parcial, no contará con el apoyo de Trilantic, el accionista principal de Talgo. El fondo británico ya aclaró la semana pasada que solo analizará alternativas sobre el 100% de las acciones de Talgo.

Magyar Vagon también reacció a la propuesta checa y pidió amparo a la CNMV. Los húngaros sospechan que el movimiento de Skoda podría contravenir la ley de opas, manipular el mercado y provocar un perjuicio a los accionistas. Mientras tanto, el Gobierno analiza la autorización de Magyar Vagon, preceptiva por suponer la inyección de capital internacional en una empresa española. El plazo tope previsto en el procedimiento es para mediados de agosto. Precisamente sobre este punto, Talgo reclamó por carta al Ejecutivo este lunes que no se dilaten los plazos, porque complicaría su situación, ahogada por una cartera de pedidos de más de 4.200 millones. La causa principal que provocó la oferta húngara.