HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo

La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips

La intervención del Gobierno de Países Bajos de una firma china de semiconductores pone en riesgo el suministro en la industria de la automoción

José A. González

José A. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:35

Comenta

Se enciende una nueva alerta en la industria de la automoción. La responsable es Nexperia, una firma de origen chino con sede en Nijmegen (Países ... Bajos). No fabrica móviles ni vehículos; su actividad se centra en la producción de chips, presentes en una amplia gama de dispositivos electrónicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  3. 3 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  4. 4 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  5. 5 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  6. 6 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  7. 7 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  8. 8 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  9. 9

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  10. 10

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips

La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips