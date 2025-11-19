Pascual acelera para alcanzar una facturación de 100 millones en su negocio exterior para 2027

El grupo alimentario Pascual acelera en la expansión de su negocio internacional. Con una previsión de cerrar este año con una facturación de 70 millones ... de euros, la división dirigida por Tomás Meléndez aspira a alcanzar los 100 millones de euros en 2027.

Su plan para conseguirlo pasa por dos vías. La primera, la consolidación de su expansión en Centroamérica, África y Asia, donde ya cuenta con una potente presencia en el sector. La segunda, la posibilidad de abrir nuevos segmentos de mercado, bajo su tradicional modelo de generar alianzas con socios locales para producir localmente.

«Regiones como Centroamérica, el sudeste asiático y el norte de África viven un fuerte desarrollo demográfico y un creciente interés por productos accesibles, nutritivos y seguros. La baja penetración en categorías como yogures de larga vida o bebidas vegetales, a menudo encarecidas por su condición de importadas, abre nuevas vías de expansión para modelos industriales locales», apuntan desde la compañía de origen arandino.

«Nuestra expansión internacional avanza con paso firme en los últimos años. Trabajamos mercado a mercado, apoyándonos en socios locales y en nuestra capacidad industrial para llevar productos nutritivos y accesibles a millones de consumidores. El objetivo de los 100 millones en 2027 es un paso natural dentro de nuestra estrategia y una muestra de que el modelo de internacionalización de Pascual funciona», señaló durante una presentación de los nuevos objetivos Meléndez.

El director del negocio Internacional de Pascual resaltó las oportunidades de crecimiento en mercados jóvenes. «Pascual es un socio de referencia por su capacidad de fabricar alimentos de larga vida, como sus yogures y postres; su adaptación a mercados emergentes y su apuesta por proyectos de producción local que democratizan el precio para el consumidor de cada uno de los países«, señaló el directivo.

Actualmente, Pascual cuenta con presencia en más de 60 países, pero tiene producción local en Guatemala, Marruecos, Filipinas y Angola, este último un proyecto en 'stand by' ante el difícil entorno macroeconómico que asola a un país muy dependiente del petróleo, con una elevada inflación, la devaluación de su divisa y la contracción del consumo.

Oportunidad de crecimiento

Aunque la compañía confía en acelerar a futuro en la región, su foco se centra ahora en consolidar otros proyectos como el de Guatemala, donde opera de la mano de Gracia Foods, la joint venture con Corporación Castillo Hermanos, una compañía líder en bebidas en Centroamérica. Este año obtendrán 4 millones de euros de facturación, el doble que el pasado.

El grupo también es un referente para el consumidor en Filipinas, donde Pascual lleva trabajando más de una década en la que ha conseguido alcanzar un 40% de cuota de mercado en yogures de larga vida. La previsión para este ejercicio es alcanzar los 20 millones de euros de facturación.

Otro de sus proyectos más recientes es el de Marruecos. Pascual produce desde 2024 para este mercado junto a su socio AJP, un avance que permite a la compañía competir en precio y crecer en distribución en todo el país de la mano de Activ Distribution.

La producción local de Bifrutas Tropical ha impulsado su presencia en el canal tradicional, que supone el 90% del mercado de distribución del país. De esta manera, Pascual espera cerrar el año con 4,5 millones de euros de facturación, un 20% más que en 2024; mientras que la expectativa, a medio plazo, es alcanzar los 10 millones de euros en tres años con Bifrutas, bebidas vegetales Vivesoy y yogures de larga vida.

«Marruecos, con 38 millones de habitantes y una población juvenil del 40%, demanda productos nutritivos y asequibles, lo que refuerza el potencial del proyecto a largo plazo», apunta el grupo en un comunicado.

Además, la compañía ha consolidado su presencia en el norte de África con la creación de Pascual Afrique Du Nord, una sociedad 100% de Pascual.